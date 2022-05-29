批指揮中心輕忽疫情 呂秀蓮：自認會驅鬼卻是師公在嚇鬼

前副總統呂秀蓮接受網紅「比特王」訪問，對於最近的Omicron疫情，她認為是指揮中心輕忽了，自以為很棒，「很會抗疫、驅鬼」，卻是「師公在嚇鬼」，疫情來了就看出很多問題。

呂秀蓮說，很遺憾現在疫情亂成一團，台灣是一個小島，沒有跟其他國家有臨界關係，本來就不容易傳染，2003年突然有SARS出現，起先大家也是手忙腳亂，結果在前總統陳水扁領導之下，台灣已經建立了非常好的防抗疫情SOP（標準作業流程）；台灣人民都非常了解，口罩可以小兵立大功，全世界沒有人比台灣人更乖，戴口罩戴得最緊，是因為這個原因讓衛福部長陳時中領導的團隊在第一年表現很好。

呂秀蓮說，因為表現得太好，形成另外一種型態的造神運動，「好像整個指揮中心像神一樣，是他們把病毒趕走，其實不是」，因為台灣是海島，只要在機場管控好，就不容易入侵，但畢竟現在是全球化的時代，不管空運海運，總是有開放的時候，結果疫情還是進來了。

呂秀蓮說，最近Omicron傳染率非常高，指揮中心輕忽了，自以為很棒，「很會抗疫、驅鬼」，但她認為是「師公在嚇鬼」，疫情來了就看出很多問題；口罩問題很快就克服了，但疫苗獨厚高端，早該進口的統統阻擋，「我可以進口5000萬劑輝瑞，價錢比任何人都便宜，但衛福部拒絕跟我見面。」

呂秀蓮說，現在面對Omicron，連快篩劑都沒有，開始懷疑陳時中每天在電視上播報的數字是否有意義，因為以前發明了「校正回歸」，從來沒聽過的名詞不斷創造；每天確診人數多少，前提是篩檢了多少，不管是快篩或PCR，「如果不給快篩劑，如果PCR進行很慢，確診人數當然就很少，這幾年大家守著電視不是白費工夫嗎」。她也說：「欺騙了老百姓，難道不是蔡總統也被欺騙了嗎？被蒙蔽了嗎？」