聲援郭彥均 柯文哲：沒聲音不表示事實不存在
藝人郭彥均分享「很多孩子都走了」一文遭行政院長蘇貞昌喊查辦，台北市長柯文哲今天解隔離前，也自拍影片表示，民主國家各種聲音都有，刻意壓制一種聲音，沒有聲音不表示事實不存在。
柯說，大家看到有很多家長冒雨排隊、跨縣市排隊搶打兒童疫苗，表示家長有焦慮，政府要能夠同理心老百姓的焦慮，不要這種事情，就要以違反「傳染病防治法」法辦，沒有那麽嚴重，這種事情政府就以同理心，看待就好。
柯文哲昨晚已在臉書發文，如果不是害怕，家長怎會冒雨幫孩子排隊搶打兒童疫苗，他看不出郭彥均PO文有那裡煽動、造假，強調事實不會因沒有聲音，「今天你不說話，明天你說不了話」。柯文哲今再度表示，民主國家各種聲音都有，刻意壓制一種聲音，沒有聲音不表示事實不存在。
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