看郭彥均事件 盧秀燕：每個染疫孩子都是父母的心頭肉

對於藝人郭彥均日前在臉書分享醫護朋友敘述「小孩愈來愈慘」、「看到這麼多孩子，就這樣走」，遭行政院長蘇貞昌稱是「不實謠言」將究責查辦。台中市長盧秀燕今表示，每個染疫的孩子都是父母的心肝寶貝、心頭肉，應該更加重視；會繼續努力防疫，希望疫情早日結束，讓辛苦的防疫人員可以喘息。

另對於藝人黃子佼19日喜獲愛女，黃子佼昨天在社群分享總統蔡英文的祝賀卡片和台中市長盧秀燕等政治人物的祝福時說「自己從旁觀察「他們的高壓與忙碌，其實比任何一個藝人更困難，要面對各種抉擇與執行，及過程砲火連天的監督挑剔，位子越高當然責任絕對越大，所承受面對的也很難想像吧」。

對於黃子佼此番話，盧秀燕說，黃子佼多次替台中市主持活動，受到市民喜愛，所以他當爸爸了，她有代表市民表達祝福。

她感嘆說，新冠肺炎疫情是百年大疫，這兩年也是台中市百年以來最辛苦時段，一方面要維持市政的進步，另一方面要抗疫、防疫，中間的辛苦大家可想而知，可是他們非但不以為苦，她和自己的團隊、醫護、警消、教育、公衛衛生、民政系統，大家都感恩可以在這個時間守護家園、保護市民。

盧秀燕說：「和市民朋友在一起，我們不以為苦，心裡充滿了感恩」也會更加堅毅、努力繼續守護台中、保護市民。