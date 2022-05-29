快訊

確診遲收不到居隔單 明天零時起補發功能上路

恭喜！才宣布結婚 瘦子秀「小孩比YA照」喜曝當爸了

新北19歲女搭男友車快到家 被拋飛頭顱破裂死亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯文哲將出關！自拍影片解隔房大公開 自嘆三明治世代

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲今天將解隔，明天起，議會為期九天市政總質詢開始，柯文哲今解隔前也自拍影片，居家隔離房間大公開。圖／北市府提供
台北市長柯文哲今天將解隔，明天起，議會為期九天市政總質詢開始，柯文哲今解隔前也自拍影片，居家隔離房間大公開。圖／北市府提供

台北市長柯文哲今天午夜12點將解隔，明天起，議會為期9天市政總質詢開始，柯文哲今天解隔前也自拍影片，居家隔離房間大公開。對於居隔期間，家裡不平靜，包括柯媽跌倒送加護病房、兒子確診還昏倒、一度失去意識，柯文哲大嘆「三明治世代，每天都有煩惱的事情，就是一關一關度過去。」

柯文哲說，他上周日原本就要回新竹，因母親跌倒、輕微顱內出血，送到加護病房，結果當天早上快篩陽，到仁愛醫院PCR也陽性，需居家隔離，沒有辦法回去探望媽媽，明天回去上班也是議會總質詢，恐怕要另外找時間回去新竹看一下媽媽。

至於目前兩個確診孩子的症狀，柯說，女兒症狀很輕微，就像感冒，症狀嚴重的兒子有吃藥，這幾天看來穩定，已經沒有什麼大問題。

柯文哲嘆，現在父母都放在新竹，年紀也都差不多90歲，這是大問題，「這一代三明治世代，上面有父母，下面有小孩，每天都有煩惱的事情，就是一關一關度過去」。

柯文哲今天解隔前，也自拍影片公開這幾天居家隔離房間，除了1張床外，大部分時間，柯文哲都在旁邊的小小書房遠距工作，旁邊還有1個獨立衛浴設備，至於確診兒女則住另外房間，柯說，有需要時，才出去看他們，平常除了出去領便當，大部分時間都在這房子裡面。

柯文哲說，今天是他居家隔離最後一天，明天正式上班，明天上班就是議會總質詢，反正該準備的準備，就依照議員的質詢，認真回答，透過彼此合作台北會更好，祝福大家平安健康，明天見。

居隔期間，家裡不平靜，包括柯媽跌倒送加護病房、兒子確診還昏倒、一度失去意識，柯文哲大嘆「三明治世代，每天都有煩惱的事情，就是一關一關度過去。」圖／北市府提供
居隔期間，家裡不平靜，包括柯媽跌倒送加護病房、兒子確診還昏倒、一度失去意識，柯文哲大嘆「三明治世代，每天都有煩惱的事情，就是一關一關度過去。」圖／北市府提供
台北市長柯文哲今天將解隔，明天起，議會為期九天市政總質詢開始，柯文哲今解隔前也自拍影片，居家隔離房間大公開。圖／北市府提供
台北市長柯文哲今天將解隔，明天起，議會為期九天市政總質詢開始，柯文哲今解隔前也自拍影片，居家隔離房間大公開。圖／北市府提供

柯文哲 居家隔離

延伸閱讀

打完疫苗去上學 柯文哲：北市中小學與幼園6月6日恢復實體上課

聲援郭彥均 柯文哲：今天你不說話，明天你說不了話

兒確診昏倒 柯文哲：天下父母心讓陳佩琪電話都講不清

柯文哲媽媽跌倒住加護病房 高虹安、郭台銘送花慰問

相關新聞

批指揮中心輕忽疫情 呂秀蓮：自認會驅鬼卻是師公在嚇鬼

前副總統呂秀蓮接受網紅「比特王」訪問，對於最近的Omicron疫情，她認為是指揮中心輕忽了，自以為很棒，「很會抗疫、驅鬼...

談徐巧芯違停 竹市議員分享：被開單也可很歡樂有建設

台北市議員徐巧芯違停開單事件引發討論，時代力量新竹市議員蔡惠婷今以自身兩度闖紅燈被開單的經驗在臉書分享，表示「身為民意代...

蘇貞昌查辦說惹議 基議員候選人質疑和中共維穩何異？

藝人郭彥均分享與友人的對話，提及「看到這（麼）多孩子 就這樣走」成為話題，行政院長蘇貞昌表示要究責、查辦，風暴越演越烈。...

「很多小孩都走了」 高市藍營議員挺郭彥均

藝人郭彥均日前臉書PO文提及「很多孩子都走了」掀起政治波瀾，行政院長蘇貞昌說是「不實謠言」應究責、查辦，引發民意炸鍋，藍...

聲援郭彥均 柯文哲：沒聲音不表示事實不存在

藝人郭彥均分享「很多孩子都走了」一文遭行政院長蘇貞昌喊查辦，台北市長柯文哲今天解隔離前，也自拍影片表示，民主國家各種聲音...

看郭彥均事件 盧秀燕：每個染疫孩子都是父母的心頭肉

對於藝人郭彥均日前在臉書分享醫護朋友敘述「小孩愈來愈慘」、「看到這麼多孩子，就這樣走」，遭行政院長蘇貞昌稱是「不實謠言」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。