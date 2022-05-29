柯文哲將出關！自拍影片解隔房大公開 自嘆三明治世代

台北市長柯文哲今天午夜12點將解隔，明天起，議會為期9天市政總質詢開始，柯文哲今天解隔前也自拍影片，居家隔離房間大公開。對於居隔期間，家裡不平靜，包括柯媽跌倒送加護病房、兒子確診還昏倒、一度失去意識，柯文哲大嘆「三明治世代，每天都有煩惱的事情，就是一關一關度過去。」

柯文哲說，他上周日原本就要回新竹，因母親跌倒、輕微顱內出血，送到加護病房，結果當天早上快篩陽，到仁愛醫院PCR也陽性，需居家隔離，沒有辦法回去探望媽媽，明天回去上班也是議會總質詢，恐怕要另外找時間回去新竹看一下媽媽。

至於目前兩個確診孩子的症狀，柯說，女兒症狀很輕微，就像感冒，症狀嚴重的兒子有吃藥，這幾天看來穩定，已經沒有什麼大問題。

柯文哲嘆，現在父母都放在新竹，年紀也都差不多90歲，這是大問題，「這一代三明治世代，上面有父母，下面有小孩，每天都有煩惱的事情，就是一關一關度過去」。

柯文哲今天解隔前，也自拍影片公開這幾天居家隔離房間，除了1張床外，大部分時間，柯文哲都在旁邊的小小書房遠距工作，旁邊還有1個獨立衛浴設備，至於確診兒女則住另外房間，柯說，有需要時，才出去看他們，平常除了出去領便當，大部分時間都在這房子裡面。