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蔣萬安批國幣換蔣中正肖像是清算 綠委：不見得有選票

聯合報／ 記者李承穎／台北即時報導
針對換國幣肖像，民進黨團幹事長鄭運鵬表示，「促轉會是建議，不是馬上執行，國民黨不要緊張。」記者胡經周／攝影
針對換國幣肖像，民進黨團幹事長鄭運鵬表示，「促轉會是建議，不是馬上執行，國民黨不要緊張。」記者胡經周／攝影

促轉會向行政院提出的報告建議，不宜維持前總統蔣中正肖像作為我國國幣圖樣，國民黨台北市長參選人蔣萬安批評促轉會浪費公帑做政治清算，民進黨立委林楚茵指出，「很多年輕人重視以及在乎的不是蔣家威權」，建議國民黨必須要活在現在，把思維放在當下，才能更貼近民眾和年輕人。「如果國民黨只是為了選舉，為一小戳人而這樣操作，也不見得會有選票。」

民進黨團幹事長鄭運鵬表示，「促轉會是建議，不是馬上執行，國民黨不要緊張。」至於未來要怎麼做還沒有啟動，國民黨不要太緊張，但每次國民黨的回應，都讓他覺得國民黨還活在威權時代，這是不可思議的地方。

鄭運鵬表示，蔣中正是威權時期的總統，當然就是威權象徵，對於蔣中正肖像的使用，包含國幣、銅像及教材等要如何處理，還是要回到行政機關，建議沒有強制約束央行、政府一定要換國幣，且國幣也有法定程序。

國民黨 蔣中正 促轉會

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