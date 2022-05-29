臉書寫滿31次「很多孩子都走了」 彰化縣議長謝典林：要辦一起辦

藝人郭彥均日前在臉書分享醫護朋友敘述「小孩愈來愈慘」、「看到這麼多孩子，就這樣走」，遭行政院長蘇貞昌稱是「不實謠言」，將究責、查辦。彰化縣議會議長謝典林在臉書，寫了31次「很多孩子都走了」，要蘇貞昌幫他算一算，「要辦一起辦」。

謝典林在臉書上說，「不好意思，英文不好，數學也不好，請蘇貞昌院長幫我算一下幾次，要辦一起辦。」有人則幫謝典林算了一下，「很多孩子都走了」，大小字一共寫了31次。

謝典林臉書昨晚貼出「很多孩子都走了」內容，到今天中午為止，共得到3800多個讚，並有近百個分享，他還自己留言：「真的忘了算有幾次，我好怕嘔！」 立委葉毓蘭也上去留言：「縣長免驚，我也奉陪了！」

國民黨彰化縣議會當團書記長劉淑芳也留言說：「支持議長，每位孩子都是父母的心肝寶貝啊！」也有臉友說：「每個孩子都是心頭肉，一個都不能少。」同時也有很多人跟著重覆貼上「很多孩子都走了」，也要蘇揆把他辦一辦 。

也有臉友說：「厲害了我的國，對岸忙著封城，我們急著封嘴。」並有人說：「又不是戒嚴，民眾言論自由都被施壓，一個以上不是很多？」還有人說：「跟著議長走，應該不會被吉！ 」