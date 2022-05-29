聽新聞
test
0:00 / 0:00
臉書寫滿31次「很多孩子都走了」 彰化縣議長謝典林：要辦一起辦
藝人郭彥均日前在臉書分享醫護朋友敘述「小孩愈來愈慘」、「看到這麼多孩子，就這樣走」，遭行政院長蘇貞昌稱是「不實謠言」，將究責、查辦。彰化縣議會議長謝典林在臉書，寫了31次「很多孩子都走了」，要蘇貞昌幫他算一算，「要辦一起辦」。
謝典林在臉書上說，「不好意思，英文不好，數學也不好，請蘇貞昌院長幫我算一下幾次，要辦一起辦。」有人則幫謝典林算了一下，「很多孩子都走了」，大小字一共寫了31次。
謝典林臉書昨晚貼出「很多孩子都走了」內容，到今天中午為止，共得到3800多個讚，並有近百個分享，他還自己留言：「真的忘了算有幾次，我好怕嘔！」 立委葉毓蘭也上去留言：「縣長免驚，我也奉陪了！」
國民黨彰化縣議會當團書記長劉淑芳也留言說：「支持議長，每位孩子都是父母的心肝寶貝啊！」也有臉友說：「每個孩子都是心頭肉，一個都不能少。」同時也有很多人跟著重覆貼上「很多孩子都走了」，也要蘇揆把他辦一辦 。
也有臉友說：「厲害了我的國，對岸忙著封城，我們急著封嘴。」並有人說：「又不是戒嚴，民眾言論自由都被施壓，一個以上不是很多？」還有人說：「跟著議長走，應該不會被吉！ 」
不要仍有少數挺蘇貞昌，質疑謝典林是在帶風向，有的認為是國民黨政客沒有搞清楚狀況。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言