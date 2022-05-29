快篩陽即確診見效 藍新北黨部批綠別整天想罰人300萬

國內疫情持續發展，國民黨新北市黨部批評，「快篩陽即確診」實行三天就見效，民進黨要是能早點放下意識型態，有多少生命能因醫療量能有效利用而被拯救？呼籲指揮中心應該常到前線傾聽民眾需求，而不是整天想著罰別人300萬。

市黨部指出，「快篩陽即確診」上路三天就見到明顯成效，而從指揮中心昨日公布數據顯示，全國空床率達43.2％、急診人數2.5萬，住院人數首次比出院人數少，就連指揮官陳時中都坦言「這數字在這段時間來說是相對低點」。

市黨部說，新北市府在5月1日即喊話「快篩陽即確診」，如今指揮中心摀住耳朵的手終於放下，若民進黨能早一點放下意識形態，民眾也早就能免於排隊PCR之苦，醫護壓力也可獲得舒緩，醫療量能才可有效利用。

市黨部呼籲，在疫情危急時刻，任何人提出的意見都是為了國家及民眾好，若中央政府能提早放下有色眼鏡，不被意識型態操弄，有多少生命因醫療量能有效利用因此被拯救。

市黨部表示，「一錯再錯，但要勇於認錯；古語說，知錯能改、善莫大焉」，防疫不是坐在辦公室就能解決問題，指揮中心應時常到第一線傾聽民眾需求，如此才能制定合宜政策，而不是整天想著罰別人300萬。