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查辦郭彥均？ 陳時中：捍衛言論自由 要惡假害才違法

聯合報／ 記者鄒尚謙楊雅棠邱宜君／台北即時報導
指揮官陳時中表示，「台灣是個言論自由的民主國家，對言論自由的保護水準非常高。」目前僅3成案例最終遭起訴，調查單位捍衛言論自由不遺餘力。圖／指揮中心提供
指揮官陳時中表示，「台灣是個言論自由的民主國家，對言論自由的保護水準非常高。」目前僅3成案例最終遭起訴，調查單位捍衛言論自由不遺餘力。圖／指揮中心提供

藝人郭彥均日前在臉書貼出與醫護朋友的對話，因「看到這麼多孩子就這樣走」引發爭議，行政院長蘇貞昌更下令徹查，今日國民黨立委更出面聲援，要求刑事局先法辦他們。指揮中心今日記者會上再度被問及此事，指揮官陳時中表示，「台灣是個言論自由的民主國家，對言論自由的保護水準非常高。」目前僅3成案例最終遭起訴，調查單位捍衛言論自由不遺餘力。

對於郭彥均是否會違反《傳染病防治法》，指揮官陳時中表示，台灣是個言論自由的民主國家，對言論自由的保護水準非常高，任何新聞，要被定義為妨害法律，要符合惡、假、害（形成社會不良影響）。

陳時中表示，不管是被通報、舉發的，整體案例裡面，被起訴的不到3成，換句話說，法院、調查單位對言論自由的保護不遺餘力。若相關單位要詢問情況，就請法制回報。

陳時中 行政院 傳染病

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