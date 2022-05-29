查辦郭彥均？ 陳時中：捍衛言論自由 要惡假害才違法
藝人郭彥均日前在臉書貼出與醫護朋友的對話，因「看到這麼多孩子就這樣走」引發爭議，行政院長蘇貞昌更下令徹查，今日國民黨立委更出面聲援，要求刑事局先法辦他們。指揮中心今日記者會上再度被問及此事，指揮官陳時中表示，「台灣是個言論自由的民主國家，對言論自由的保護水準非常高。」目前僅3成案例最終遭起訴，調查單位捍衛言論自由不遺餘力。
對於郭彥均是否會違反《傳染病防治法》，指揮官陳時中表示，台灣是個言論自由的民主國家，對言論自由的保護水準非常高，任何新聞，要被定義為妨害法律，要符合惡、假、害（形成社會不良影響）。
陳時中表示，不管是被通報、舉發的，整體案例裡面，被起訴的不到3成，換句話說，法院、調查單位對言論自由的保護不遺餘力。若相關單位要詢問情況，就請法制回報。
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