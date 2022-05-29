查辦郭彥均？ 陳時中：捍衛言論自由 要惡假害才違法

藝人郭彥均在臉書分享醫護對話，截圖中提到「看到這麼多孩子，就這樣走」，不僅被網軍圍剿，甚至被行政院長蘇貞昌下令「不實謠言，究責查辦」，可見在蘇貞昌眼中，已經有多個兒童因新冠肺炎病逝的慘況，竟比不上一張網路截圖；民進黨政府在準備不足情況下，逕自解封與病毒共存，今年至今病逝已破千人，10名兒童死亡，我們的最高行政首長，關心的卻是一張對話截圖，真是全民的悲哀。

2022-05-29 15:00