「很多孩子都走了」 羅智強籲賴清德出面發聲

藝人郭彥均日前在臉書分享醫護朋友敘述「看到這麼多孩子，就這樣走」，引發討論。國民黨台北市前議員羅智強今天在臉書呼籲，副總統賴清德應該站出來為民發聲，也認為這次事件不需要訴求政黨對決。

羅智強表示，「很多孩子都走了」一句話激起了萬千父母心中的不捨，也是這一句話，讓蘇貞昌震怒，表示要究責查辦假消息；同樣的一句話聽在人民的耳中和聽在高官的耳中，竟是全然不同的極端反應，這就是疫情海嘯下官與民的鴻溝。

對於黨主席朱立倫號召全國黨公職，通通聲援郭彥均，羅智強認為這和政黨對決無關，不需要訴求政黨對決；即便是國民黨公職站出來表達不捨，他相信也不是因為自己是國民黨的公職才發聲，而是為了天下父母、黎民百姓站出來。

羅智強還說，他倒覺得執政黨裡尚知民苦的公職應該要站出來講話、表達立場，尤其是有意參選總統的賴清德，算是執政黨要角中過去發言相對較有溫度的人，此時是表達態度的時候，不能沉默不語。

羅智強說，賴有責任、有義務站出來告訴大家，「蘇貞昌要查辦，你們認同嗎？如果有朝一日賴清德成為總統，也會用國家機器打擊人民的無奈和感慨嗎？」最後他也重申，他們站出來不是因為黨派，而是身而為人的不捨之鳴。