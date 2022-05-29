快訊

要當媽了？孫藝真新照疑似小腹隆起 網友驚呼懷孕了

疫情雙北緩降其他地區上升 陳時中：診所通報達6成

7縣市午後大雨特報 慎防強降雨雷擊強陣風

「很多孩子都走了」 羅智強籲賴清德出面發聲

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
台北市前議員羅智強。本報資料照
台北市前議員羅智強。本報資料照

藝人郭彥均日前在臉書分享醫護朋友敘述「看到這麼多孩子，就這樣走」，引發討論。國民黨台北市前議員羅智強今天在臉書呼籲，副總統賴清德應該站出來為民發聲，也認為這次事件不需要訴求政黨對決。

羅智強表示，「很多孩子都走了」一句話激起了萬千父母心中的不捨，也是這一句話，讓蘇貞昌震怒，表示要究責查辦假消息；同樣的一句話聽在人民的耳中和聽在高官的耳中，竟是全然不同的極端反應，這就是疫情海嘯下官與民的鴻溝。

對於黨主席朱立倫號召全國黨公職，通通聲援郭彥均，羅智強認為這和政黨對決無關，不需要訴求政黨對決；即便是國民黨公職站出來表達不捨，他相信也不是因為自己是國民黨的公職才發聲，而是為了天下父母、黎民百姓站出來。

羅智強還說，他倒覺得執政黨裡尚知民苦的公職應該要站出來講話、表達立場，尤其是有意參選總統的賴清德，算是執政黨要角中過去發言相對較有溫度的人，此時是表達態度的時候，不能沉默不語。

羅智強說，賴有責任、有義務站出來告訴大家，「蘇貞昌要查辦，你們認同嗎？如果有朝一日賴清德成為總統，也會用國家機器打擊人民的無奈和感慨嗎？」最後他也重申，他們站出來不是因為黨派，而是身而為人的不捨之鳴。

羅智強 賴清德 國民黨

延伸閱讀

堵不了千萬個郭彥均！藍委赴刑事局「自首」要總統道歉

走遍中壢大街小巷 羅智強竟最常聽到里長提起盧秀燕

郭彥均稱「很多孩子都走了」遭究責查辦 羅智強：10個不算多？

連勝文拜訪桃園議長邱奕勝 在場人士透露談到張善政

相關新聞

郭彥均「很多孩子走了」 刑事局：屬於對社會議題關心

藝人郭彥均在臉書張貼「看到這麼多孩子就這樣走」內容，行政院長蘇貞昌表示要究責、查辦。對於郭的內容，刑事局表示，初步認為是...

「很多孩子都走了」 羅智強籲賴清德出面發聲

藝人郭彥均日前在臉書分享醫護朋友敘述「看到這麼多孩子，就這樣走」，引發討論。國民黨台北市前議員羅智強今天在臉書呼籲，副總...

北北桃議員擬參選人「自首」嗆中央：要辦連我們一起辦

藝人郭彥均日前在臉書轉述醫護說「看到這麼多孩子，就這樣走」，遭行政院長蘇貞昌稱是不實謠言，將究責、查辦。而國民黨立委、雙...

吳釗燮：中國迫害新疆 又想以一個中國為藉口奪台

外交部長吳釗燮今天表示，繼西藏後中國又以「反極端主義」名義，把新疆變成一座集中營，且又想以「一個中國」為名奪取台灣，更要...

影／侯友宜送母親最後一程 眼眶泛淚：盼兩老在天重逢

新北市長侯友宜母親侯呂秀蓮本月23日安詳離世，享壽92歲，今上午侯家於嘉義縣朴子殯儀館舉辦家祭，儀式簡單而隆重。侯友宜神...

挺郭彥均「很多孩子都走了」 白喬茵批政府：綠色恐怖

藝人郭彥均日前臉書PO文提及「很多孩子都走了」掀起政治波瀾，行政院長蘇貞昌說是「不實謠言」應究責、查辦。後續更有大批網友...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。