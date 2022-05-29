北北桃議員擬參選人「自首」嗆中央：要辦連我們一起辦

藝人郭彥均日前在臉書轉述醫護說「看到這麼多孩子，就這樣走」，遭行政院長蘇貞昌稱是不實謠言，將究責、查辦。而國民黨立委、雙北及桃園議員參選人先後赴刑事警察局投案，貼出自己在網路上替孩童發聲的貼文，怒嗆中央「要辦連我們也一起辦。」

國民黨雙北及桃園議員參選人今赴刑事警察局投案，包括參選人呂家愷、林鼎超、柳采葳、詹為元及凌濤，到現場聲援郭彥均，並貼出自己在網路上替孩童發聲的貼文。

呂家愷表示，只要一言不合，民進黨就派出1450來出征，政府應該解決問題而非解決提出問題的人，很多小孩、老人走了，這都是真相，蘇貞昌放任網軍擾亂社會，卻嚴查為前線醫護人員悲泣而發聲的人。

此外，指揮中心指揮官陳時中昨日提到「快篩陽性視同確診」的政策有效減輕醫護壓力，呂認為，政策方向是對的，為什麼政府沒有及早實施，新北從5月1日呼籲中央盡速全面實施「快篩陽視同確診」，保留醫療量能、迅速給藥，降低死亡率，中央直到26日才開放確診新制度，不僅打了自己的臉，也有許多生命就此逝去。