影／侯友宜送母親最後一程 眼眶泛淚：盼兩老在天重逢

新北市長侯友宜母親侯呂秀蓮本月23日安詳離世，享壽92歲，今上午侯家於嘉義縣朴子殯儀館舉辦家祭，儀式簡單而隆重。侯友宜神情哀戚，手捧遺照送母親最後一程，下午1時許典禮結束，家屬搭車前往水上。

侯家今天上午10時許，於朴子市立殯儀館辦告別式，侯友宜和兄姐昨晚即回朴子，今一早即到殯儀館伴母最後一程，禮儀人員及警方阻擋媒體接近拍照，雖家祭但朴子市長吳品叡和太保市長黃榮利等分別到場捻香致意。

黃榮利說，侯友宜是嘉義傑出子弟，剛剛跟他說，「令尊和令堂夫妻間感情好」。侯友宜說，「因為感情好所以（父親）把媽媽帶到身邊」，最近幾月父母相繼去世，剛才紅著眼眶說，希望他們兩老能在另個世界能繼續再一起。

吳品叡說，侯家非常低調，剛剛上完香市長表達感謝，看得出來神情相當疲憊，心情多少受點影響。

此次全程跟著侯友宜來嘉義的還有新北市鶯歌區鳳祥里長曾勝利，他說，上次侯父去世時逢三峽公安意外，侯市長選擇先處理公務，再回嘉處理後事。侯近年公務繁忙，此次母喪也讓公務告段落後才回來處理後事，市政暫交副市長代理。

家祭約下午1點多結束，家屬誦經後扶棺槨出靈堂，侯友宜手捧母親遺像，表情肅穆且哀傷，家屬和工作人員著黑衣、雙手合十尾隨其後。眾人伴侯母上車前往水上火化後，再回朴子納骨塔。