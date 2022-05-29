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挺郭彥均「很多孩子都走了」 白喬茵批政府：綠色恐怖
藝人郭彥均日前臉書PO文提及「很多孩子都走了」掀起政治波瀾，行政院長蘇貞昌說是「不實謠言」應究責、查辦。後續更有大批網友到蔡英文總統臉書洗版，「#很多孩子都走了」成網路熱搜。高雄市議員參選人白喬茵說，如果說出事實就要被查辦，這真的是綠色恐怖。
白喬茵今天受訪挺郭彥均，白喬茵說，現在網路上開始用「#很多孩子都走了」在網路上串連，因為包括自己在內，很多人認為如果只是單純陳述一個社會狀況，就要遭受政府查辦，「那麼這是綠色恐怖！」
白喬茵指出，希望行政團隊、蔡政府多把力氣花在防疫，「不要每次都超慢部署，雖然政府口口聲聲說超前部署」，但實際狀況就是疫苗、快篩都是缺乏的，雖現在快篩撞況有好轉，但兒童疫苗卻是搶翻天，政府應該盡快讓家長不用排得那麼辛苦。
白喬茵說，不少大人都已打滿三劑疫苗仍染疫，何況是目前兒童，因現在已是社區傳播階段，處處都可能染疫，希望政府能盡快保護兒童的健康，不要忙著查辦說出事實的人，「動不動就要查辦、我要罰你300萬，這真的是綠色恐怖！」
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