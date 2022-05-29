郭彥均「很多孩子走了」 刑事局：屬於對社會議題關心

藝人郭彥均在臉書張貼「看到這麼多孩子就這樣走」內容，行政院長蘇貞昌表示要究責、查辦。對於郭的內容，刑事局表示，初步認為是「對社會議題的關心」，但警方沒有預設立場，也發現有內容農場張貼相同內容，若違法會究辦。

郭彥均是否違反社會秩序維護法？刑事局司法科長鄺慶泰說，依行政罰法26條規定「刑事優先」，若涉及嚴重特殊傳染性肺炎防治條例或傳染病防治法，優先適用；不過，社維法63條1項5款是「散佈謠言足以影響公共安寧」，要惡意散佈虛假言論且妨害社會安寧秩序。

針對郭的內容，他說，初步看起來是屬於一種對社會議題的關心，不能因為很多人轉傳就認為有妨害社會安寧秩序，警政署非常重視憲法保障人民言論自由，對於類似案件很謹慎，不會有任何預設立場，會看實際上他的犯意、行為及是否造成社會安寧影響。

他說，警政署多次要求各警察機關遵守相關規定，一定要注意可受公評之事或合理意見表達，就算被很多人轉傳，若未引起社會恐慌，不應用社維法查處。

警政署資訊室主任林建隆說，初步分析本月25至26日至少有25個臉書粉絲專頁張貼相同內容文章，均來自內容農場，從臉書頁面資訊及貼文時間發現有兩個群體發布文章，其中20個粉專貼文時間都在26日下午3點31分，而內容農場則在下午3點24分，時間極為相近，另外5個粉專貼文時間不同，但頁面有相同資訊，研判具相同管理者。

他表示，多個粉專同步張貼相同內容文章的異常情形，將持續追查蒐集這類資訊來源與流向，若有違法事證將依法究辦。

他說，過去有許多來自境外內容農場散布不實訊息案例，這起案件也是類似模式，由內容農場產製訊息後，短時間透過多個粉專散布，疫情期間，民眾切勿轉傳不實內容農場文章，避免造成國人恐慌。