堵不了千萬個郭彥均！藍委赴刑事局「自首」要總統道歉

藝人郭彥均在臉書張貼「看到這麼多孩子就這樣走」內容，行政院長蘇貞昌表示要究責、查辦。國民黨6名立委今天上午赴刑事局「自首」，表示郭說的是事實，政府要辦一起辦，要求蔡英文總統及行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中道歉。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長萬美玲、副書記長鄭正鈐及立委林奕華、洪孟楷、林思銘，上午赴刑事局「自首」，刑事局表示未立案，6人交付「自首狀」後離開。

曾銘宗說，郭彥均說很多孩子都走了，這是事實，到昨天已有10名小朋友染疫死亡，但政府竟然要把郭彥均移送法辦，刑事局也說很快會約談，「我們完全贊同郭彥均的講法」，一起簽署「自首狀」自首。

他說，希望政府、警政署、刑事局將他們移送法辦，要辦一起辦，相信還有更多郭彥鈞會站出來捍衛言論自由，也捍衛2千3百萬民眾的健康權益。

「你可以堵得了一個郭彥鈞，被迫道歉刪文，但是你堵不了千千萬萬個郭彥均！」萬美玲說，她心疼孩子，孩子重症率、死亡率高過鄰國非常多，這樣的事實，蘇貞昌、陳時中不面對，只是一味打壓人民言論自由，讓國家機器追殺、恐嚇，讓大家不敢說話，「但是我們就真的不再敢說話了嗎？錯！」

她說，每個孩子都是心中最重要的寶貝，所有爸媽、所有努力為得都是下一代，只要為了孩子，「我們會繼續把真相說出來！」希望蔡英文、蘇貞昌、陳時中出面為這兩天的言論道歉。

洪孟楷說，要多麼冷血、麻木、官僚，才講得出「究責查辦」4個字？蔡英文去年講過小朋友是國家資產，現在10位小朋友離開了，還要犧牲多少位，才是民進黨政府口中的「多」？

他向蔡英文喊話，「告訴全國人民，你還要放任你下面的人胡搞瞎搞、為非作歹、胡亂對人民恐嚇嗎？」請蔡英文出來面對，請蘇貞昌對於要查辦郭彥均公開道歉。