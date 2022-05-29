醫師挺郭彥均 蘇一峰：支持說出真話 不然死幾個才算多

藝人郭彥均「很多孩子都走了」爭議未歇，多名網友湧入他的道歉聲明打氣。台北市立聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰也力挺，他留言表示，「支持說出真話」，台灣醫護過勞造成醫療品質下降死亡率增高，最近一堆小孩確診，甚至死亡。「台灣兒童染疫死亡是日本十倍！不算死好多小朋友嗎？不然是要死幾個才算多？」

蘇一峰表示，台灣養一群黑心網軍到處出征，「箝制民眾的反對聲音！開罰一般民眾！真正該被檢討的人，反而沒事」。

立委蔣萬安也留言表示，他身為二寶爸，對於孩子染疫後的焦慮、不安都還記憶猶新，祈禱所有不幸染疫的孩子都能順利康復。「彥均加油，如果你被約談，我願意提供義務律師團，協助捍衛台灣的言論自由」。

蘇一峰在他個人臉書表示，國內累計20例兒童重症病例，其中9例腦炎、6例肺炎、2例敗血症、1例哮吼、1例家中死亡、1例共病（腦腫瘤）；重症個案中有10例死亡，分別為5例腦炎、2例肺炎、1例敗血症、1例家中死亡、1例共病。「孩童趕快打疫苗吧！」