影／國民黨團自首力挺郭彥均 稱很多小孩走了是事實

針對藝人郭彥均發布「很多孩子走了」相關貼文，行政院長蘇貞昌指不實消息要究責查辦，國民黨立法院黨團今天舉行記者會，黨團總召曾銘宗指出，很多小孩都走了是事實，不是謠言，到現在已經10位小朋友走了，強調「小朋友好可憐」，郭彥均幫小朋友出聲，抱不平還要被移送法辦，要求大家出來評評理。曾銘宗表示，衛福部長陳時中昨天引用防疫紓困條例第14條要開罰，國民黨團看不下去，所以要去自首，請刑事警察局將他們移送法辦。 國民黨立委洪孟楷（左二）說，擋得了一個郭彥均，還有千千萬萬個講真話的人。記者胡經周／攝影