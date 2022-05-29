快訊

美國德州小學血案生還者：槍聲不斷 全班沒人敢尖叫

保一總隊警察學弟施暴打到學長腿骨折 隊長：從警30年第一次遇到這情況

影／國民黨團自首力挺郭彥均 稱很多小孩走了是事實

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
針對藝人郭彥均發佈「很多孩子走了」相關貼文，行政院長蘇貞昌指不實消息要究責查辦，國民黨立法院黨團今天舉行記者會，黨團總召曾銘宗（中）指出，很多小孩都走了是事實，不是謠言，抱不平還要被移送法辦，要求大家出來評評理。記者胡經周／攝影
針對藝人郭彥均發佈「很多孩子走了」相關貼文，行政院長蘇貞昌指不實消息要究責查辦，國民黨立法院黨團今天舉行記者會，黨團總召曾銘宗（中）指出，很多小孩都走了是事實，不是謠言，抱不平還要被移送法辦，要求大家出來評評理。記者胡經周／攝影

針對藝人郭彥均發布「很多孩子走了」相關貼文，行政院長蘇貞昌指不實消息要究責查辦，國民黨立法院黨團今天舉行記者會，黨團總召曾銘宗指出，很多小孩都走了是事實，不是謠言，到現在已經10位小朋友走了，強調「小朋友好可憐」，郭彥均幫小朋友出聲，抱不平還要被移送法辦，要求大家出來評評理。曾銘宗表示，衛福部長陳時中昨天引用防疫紓困條例第14條要開罰，國民黨團看不下去，所以要去自首，請刑事警察局將他們移送法辦。

國民黨立委洪孟楷（左二）說，擋得了一個郭彥均，還有千千萬萬個講真話的人。記者胡經周／攝影
國民黨立委洪孟楷（左二）說，擋得了一個郭彥均，還有千千萬萬個講真話的人。記者胡經周／攝影

延伸閱讀

藝人郭彥均事件 蘇貞昌：權責機關依法公正辦理就好

郭彥均「很多孩子走了」要查辦？刑事局：沒有打算約談

國民黨團力挺郭彥均「自首」散布假訊息 刑事局受理了

聲援郭彥均 黃珊珊轟蘇貞昌：大砲打小鳥 該做的事很多

相關新聞

郭彥均「很多孩子走了」要查辦？刑事局：沒有打算約談

藝人郭彥均在臉書張貼「看到這麼多孩子就這樣走」內容，行政院長蘇貞昌表示要查辦。刑事局今天上午表示，尚在蒐集輿情，沒有展開...

「很多孩子都走了」恐法辦 家長斥沒同理心、不夠謙卑

藝人郭彥均日前在臉書分享醫護朋友敘述「看到這麼多孩子，就這樣走」，引發討論。甚至行政院長蘇貞昌、指揮中心指揮官陳時中昨天...

國民黨團力挺郭彥均「自首」散布假訊息 刑事局受理了

國民黨立委聲援藝人郭彥均，力挺「很多孩子走了」是事實，上午前往刑事警察局「自首」散布假消息；不過，刑事警察局不願受理，雙...

聲援郭彥均 國民黨團：蘇貞昌忘了自己曾是人權律師

國民黨立院黨團上午舉行「很多孩子都走了！不是假消息！蔡政府恐嚇人民！囂張橫行霸道！」記者會，並在會後前往刑事局「自首散布...

高比例兒童腦炎重症他國未見 林氏璧：別再非輝瑞不可

藝人郭彥均「很多孩子走了」爭議未歇，曾任台大醫院感染科醫師的「林氏璧」（本名孔祥琪）今天在「日本自助旅遊中毒者」粉專指出...

郭彥均「很多孩子走了」 刑事局：屬於對社會議題關心

藝人郭彥均在臉書張貼「看到這麼多孩子就這樣走」內容，行政院長蘇貞昌表示要究責、查辦。對於郭的內容，刑事局表示，初步認為是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。