快訊

美國德州小學血案生還者：槍聲不斷 全班沒人敢尖叫

保一總隊警察學弟施暴打到學長腿骨折 隊長：從警30年第一次遇到這情況

聽新聞
test
0:00 / 0:00

友邦瓜地馬拉傳鬆動？ 外交部：邦誼穩固友好

聯合報／ 記者張加／即時報導
外交部副發言人崔靜麟。圖／取自外交部例行新聞說明會
外交部副發言人崔靜麟。圖／取自外交部例行新聞說明會

中共官媒報導指瓜地馬拉向其表達加強合作意願，我外交部今指出，我國與瓜地馬拉邦誼穩固友好，並批北京從未放棄打壓我國際空間的企圖，試以分化民主國家的團結及破壞友邦與我國的關係。

中共外交部發言人近期罕見主動提到我友邦瓜地馬拉，並有陸官媒稱，在幾天前舉辦的首屆中國—拉共體交通合作論壇上，瓜地馬拉代表表達了與中方加強合作的意願。

我外交部副發言人崔靜麟今回應媒體提問指出，中國大陸從未放棄打壓我國國際空間的企圖，包括藉由「中國-拉丁美洲及加勒比海共同體」（China-CELAC）等區域多邊組織遂行其政治目的，並以華而不實的承諾，試以分化民主國家的團結及破壞友邦與我國的關係，

崔靜麟說，中方無良媒體同時以卑劣的操弄手法，刻意扭曲或誇大其開會成效，實令人不齒；外交部再度呼籲區域各國認清中國共產黨極權政府此一慣用的伎倆，勿被蒙騙。

崔靜麟表示，我國與瓜地馬拉邦誼穩固友好，各項雙邊合作順暢進行，成果備受瓜國人民肯定；瓜國總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）多次公開支持台瓜邦誼，並強調瓜國是台灣最忠實的友人，瓜國政府也剛在世界衛生組織（WHO）秘書處提案支持我國出席世衛大會，並在大會中發言呼籲邀請我國成為觀察員，以具體行動助我國際參與。

延伸閱讀

WHA閉幕 外交部：88國友人聲援台灣

陸官媒：瓜地馬拉願與北京加強合作

傳劉建超將出任國新辦主任 樂玉成已轉任廣電總局

布林肯重申不支持台獨 外交部：美方事前向我詳細簡報

相關新聞

郭彥均「很多孩子走了」要查辦？刑事局：沒有打算約談

藝人郭彥均在臉書張貼「看到這麼多孩子就這樣走」內容，行政院長蘇貞昌表示要查辦。刑事局今天上午表示，尚在蒐集輿情，沒有展開...

「很多孩子都走了」恐法辦 家長斥沒同理心、不夠謙卑

藝人郭彥均日前在臉書分享醫護朋友敘述「看到這麼多孩子，就這樣走」，引發討論。甚至行政院長蘇貞昌、指揮中心指揮官陳時中昨天...

國民黨團力挺郭彥均「自首」散布假訊息 刑事局受理了

國民黨立委聲援藝人郭彥均，力挺「很多孩子走了」是事實，上午前往刑事警察局「自首」散布假消息；不過，刑事警察局不願受理，雙...

聲援郭彥均 國民黨團：蘇貞昌忘了自己曾是人權律師

國民黨立院黨團上午舉行「很多孩子都走了！不是假消息！蔡政府恐嚇人民！囂張橫行霸道！」記者會，並在會後前往刑事局「自首散布...

高比例兒童腦炎重症他國未見 林氏璧：別再非輝瑞不可

藝人郭彥均「很多孩子走了」爭議未歇，曾任台大醫院感染科醫師的「林氏璧」（本名孔祥琪）今天在「日本自助旅遊中毒者」粉專指出...

郭彥均「很多孩子走了」 刑事局：屬於對社會議題關心

藝人郭彥均在臉書張貼「看到這麼多孩子就這樣走」內容，行政院長蘇貞昌表示要究責、查辦。對於郭的內容，刑事局表示，初步認為是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。