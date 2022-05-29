友邦瓜地馬拉傳鬆動？ 外交部：邦誼穩固友好

中共官媒報導指瓜地馬拉向其表達加強合作意願，我外交部今指出，我國與瓜地馬拉邦誼穩固友好，並批北京從未放棄打壓我國際空間的企圖，試以分化民主國家的團結及破壞友邦與我國的關係。

中共外交部發言人近期罕見主動提到我友邦瓜地馬拉，並有陸官媒稱，在幾天前舉辦的首屆中國—拉共體交通合作論壇上，瓜地馬拉代表表達了與中方加強合作的意願。

我外交部副發言人崔靜麟今回應媒體提問指出，中國大陸從未放棄打壓我國國際空間的企圖，包括藉由「中國-拉丁美洲及加勒比海共同體」（China-CELAC）等區域多邊組織遂行其政治目的，並以華而不實的承諾，試以分化民主國家的團結及破壞友邦與我國的關係，

崔靜麟說，中方無良媒體同時以卑劣的操弄手法，刻意扭曲或誇大其開會成效，實令人不齒；外交部再度呼籲區域各國認清中國共產黨極權政府此一慣用的伎倆，勿被蒙騙。

崔靜麟表示，我國與瓜地馬拉邦誼穩固友好，各項雙邊合作順暢進行，成果備受瓜國人民肯定；瓜國總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）多次公開支持台瓜邦誼，並強調瓜國是台灣最忠實的友人，瓜國政府也剛在世界衛生組織（WHO）秘書處提案支持我國出席世衛大會，並在大會中發言呼籲邀請我國成為觀察員，以具體行動助我國際參與。