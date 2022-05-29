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藝人郭彥均事件 蘇貞昌：權責機關依法公正辦理就好

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
針對藝人郭彥均事件，行政院長蘇貞昌上午雖說「不是針對任何個人」，但也仍表示會「由權責機關依法公正辦理就好」。記者黃寅／攝影
針對藝人郭彥均事件，行政院長蘇貞昌上午雖說「不是針對任何個人」，但也仍表示會「由權責機關依法公正辦理就好」。記者黃寅／攝影

藝人郭彥均日前在臉書分享醫護朋友敘述「小孩愈來愈慘」、「看到這麼多孩子，就這樣走」，遭行政院蘇貞昌稱是「不實謠言」，將究責、查辦。蘇貞昌上午重新對此表態，他雖說「不是針對任何個人」，但也仍表示會「由權責機關依法公正辦理就好」。

蘇貞昌上午到台中市大肚區勘查西瓜因大雨受損情形，在受訪時做以上表示。

他說，台灣是一個充份保障言論自由的國家，也是在認知作戰的最前線，保護孩子、保護國人的健康，我們要做好防疫；同樣，保護國家、社會安定，對資訊戰也不能鬆懈。

對於最重視的生命消逝，感到難過與不捨，同樣，對社會安定有任何侵害，也絕不能掉以輕心，會由權責機關依法公正辦理就好，不是針對任何個人。

因為蘇貞昌日前的強勢表態，流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前曾強調，可依傳染病防治法可開罰三百萬元或三年以下有期徒刑、拘役。刑事局亦指出，不排除約談藝人郭彥均等人到案說明。

蘇貞昌上午到台中市大肚區勘查西瓜因大雨受損情形，他拿起一顆受損西瓜仔細端詳。記者黃寅／攝影
蘇貞昌上午到台中市大肚區勘查西瓜因大雨受損情形，他拿起一顆受損西瓜仔細端詳。記者黃寅／攝影
蘇貞昌上午到台中市大肚區勘查西瓜因大雨受損情形，他拿起一顆受損西瓜仔細端詳。記者黃寅／攝影
蘇貞昌上午到台中市大肚區勘查西瓜因大雨受損情形，他拿起一顆受損西瓜仔細端詳。記者黃寅／攝影

蘇貞昌 行政院 疫情

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