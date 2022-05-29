郭彥均「很多孩子走了」要查辦？刑事局：沒有打算約談

藝人郭彥均在臉書張貼「看到這麼多孩子就這樣走」內容，行政院長蘇貞昌表示要查辦。刑事局今天上午表示，尚在蒐集輿情，沒有展開偵查，也沒有打算約談郭彥均。

刑事局副局長黃家琦說，已注意相關輿情，對於約談郭彥均，目前並無此規劃，也尚未有任何偵查動作，警方要偵辦的是內容農場幕後者，而不是郭彥均，「目前尚處於輿情蒐集階段，根本還沒有展開偵查，也沒有立案，也沒有約談任何人的打算！」

他表示，過去常有民眾檢舉網路內容或媒體報導有關疫情不實訊息，警方要先函文衛福部確認內容是否符合法律要件，如果符合，依嚴重特殊傳染性肺炎防治條例偵辦。

他說，若不符合相關條例要件，而懷疑可能涉及假訊息，還必須符合「出於惡意」、「虛偽假造」、「造成危害」的「惡」、「假」、「害」三要素，才由警方依社會秩序維護法偵辦，函送地方法院簡易庭審理。