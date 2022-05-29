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蘇揆喊查「很多孩子走了」 時力黨主席稱是事實籲謙虛

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
時代力量黨主席陳椒華（左）陪黨提名彰化縣第四選區縣議員參選人鄭宇焱掃街。記者簡慧珍／攝影
時代力量黨主席陳椒華（左）陪黨提名彰化縣第四選區縣議員參選人鄭宇焱掃街。記者簡慧珍／攝影

藝人郭彥均在臉書PO文「很多孩子走了」掀起政治波瀾，時代力量黨主席陳椒華今天表示，10歲以下兒童死亡病例累計有幾十位，這是事實，希望政府針對藝人特別強調的部分「糾正」就好，其實不要模糊焦點，重點在於大家正視Omicron造兒童威脅是很大的。

郭彥均在臉書發文有一句「很多孩子走了」，因遭網友出征而道歉，行政院長蘇貞昌稱發布「假訊息」要罰款和查辦，引起民間物議。時力黨主席陳椒華今天上午到彰化縣員林市陪伴黨提名第四選區（員林市、大村鄉、永靖鄉）縣議員參選人鄭宇焱掃街，談到Omicron病毒肆虐，嚴重傷害兒童健康的疫情

陳椒華說，基隆長庚醫院發生兩歲幼童因醫療資源問題死亡，她已經看到台灣兒童突發重症一定要加以處理，大約一個月前在立法院記者會建議建立兒童急診快速分流通道，後續又有幾個兒童重症死亡病例，她希望政府或行政院還有中央流行疫情指揮中心一定要謙虛，趕快針對兒童確診重症做好準備。

她強調，不要因為個人失言，就只是在失言上面打轉，要做的是趕快做好兒童Omicron確診醫療的規範，另外，家長希望兒童趕快有疫苗施打，（政府）在疫苗施打和提供上不要再犯錯。

至於是誰失言？陳椒華未言明，但表示，其實很多理論的角度和定義來看，中央流行疫情指揮中心每天公布兒童10歲以下死亡病例加起來累計有幾10位，這是事實，希望政府針對藝人特別強調的部分要糾正就好，也不要模糊焦點，重點是大家正視Omicron對兒童重症威脅是很大的。

陳椒華 Omicron 疫情

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