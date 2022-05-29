WHA閉幕 外交部：88國友人聲援台灣

第75屆「世界衛生大會」（WHA）28日在日內瓦閉幕，外交部今表示，我爭取參與「世界衛生組織」（WHO）及WHA的訴求，今年共獲得全球88國、逾3800名行政部門政要、國會議員及各領域重要國際友人聲援。

根據外交部資料，衛福部政務次長李麗芬所率「世衛行動團」赴日內瓦期間與美國、捷克、立陶宛等國代表團及國際醫衛專業組織進行共29場雙邊會談，討論如何增進衛生合作。

此外，具WHO會員國身分的我國13個友邦向WHO提出「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」提案，聖文森、貝里斯、史瓦帝尼、吐瓦魯分別在總務委員會及全會為我案辯論，強調聯合國大會第2758號決議及WHA第25.1號決議並未授權中國在聯合國體系代表台灣。

另友邦也透過致函、執言、發布新聞及社群媒體發文、與我團雙邊會談、出席外交酒會及周邊活動、通過決議及友我動議等各種多元行動，力挺我國。

外交部表示，今年理念相近國家挺台力道更明顯增強，在WHA全會共有美國、英國、澳大利亞、法國、德國、加拿大、盧森堡、立陶宛、捷克、日本及紐西蘭11國與馬爾他騎士團，以直接或間接方式發言支持，其中法、德、盧、立、捷5國是首度明確提及台灣。