聲援郭彥均 國民黨團：蘇貞昌忘了自己曾是人權律師

國民黨立院黨團上午舉行「很多孩子都走了！不是假消息！蔡政府恐嚇人民！囂張橫行霸道！」記者會，並在會後前往刑事局「自首散布假消息」，聲援藝人郭彥均。國民黨團質疑，要死多少孩子才算多？這句話是事實不是謠言，行政院長蘇貞昌竟要查辦，忘記自己曾是人權律師了嗎？

國民黨團總召曾銘宗說，有很多孩子都走了，這是事實，不是謠言，「小朋友好可憐，郭彥均叔叔為孩子抱不平，還要被移送法辦」，還要被因散播不實謠言被處3年以下有期徒刑還有300萬以下罰金，國民黨團看不下去，將前往刑事警察局告發、自首。

國民黨團書記長萬美玲表示，郭彥均說很多孩子都走了，這也是事實，結果蘇貞昌卻說不法、不宜、要查辦，那之前華視字幕誤植說中共要打過來了，造成恐慌，蘇貞昌有說要查嗎？「每一條生命都是寶貴的，真的走了很多孩子，我們很心痛，要辦就連我們都一起辦吧」。

國民黨副書記長林思銘表示，這樣打壓言論自由的行徑，除了凸顯防疫無能外，政府還能展現什麼？還要多少兒童犧牲才叫很多？蘇昌為了權力，已經忘記自己曾是人權律師，忘了言論自由了嗎？竟然說要法辦，已經失去行政院長該有的高度。一個對自己沒自信的人才會對別人的批評感到不滿，如果政府覺得自己做的好、自信滿滿，怎麼會擔心人民的批判的聲音？

「蘇院長萬歲萬萬歲！」國民黨立委林奕華諷刺，請蘇貞昌指示，死多少孩子才叫多？給大家一個數字吧。4月底時接到一位阿嬤陳情，表示孫女燒到39.8度，結果醫院看完就叫她回家，她打來一直哭，蘇貞昌不知道家裡有小孩發生這樣的狀況，是多麼恐慌，蘇貞昌有感受到這種心情嗎？

林奕華說，新加坡可以做到兒童死亡0，我國的兒童死亡率是日本10倍、南韓8倍，這不叫多嗎？不然要死50、100個？蔡英文總統只因為美國總統拜登的狗過世了，就發文表示遺憾，結果只是有人說走了很多孩子就要查辦。台灣沒有言論自由了嗎？進入「類戒嚴」的時代嗎？請蘇貞昌不要這麼冷血。

國民黨立委洪孟楷批評，蘇貞超好大的官威，今年染疫以千人死亡、10名孩子犧牲，還要多少才叫多？等一下國民黨團回去自首，因為我們也說很多孩子走了，要辦就一起辦。請蔡英文總統、蘇貞昌公開道歉，否則國民黨會持續力挺言論自由的行動，告訴大家要怎麼做才不會有小孩犧牲，這才是該做的事。