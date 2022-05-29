聲援郭彥均 黃珊珊轟蘇貞昌：大砲打小鳥 該做的事很多

藝人郭彥均日前在臉書分享醫護朋友敘述「小孩愈來愈慘」、「看到這麼多孩子，就這樣走」，遭行政院長蘇貞昌稱是「不實謠言」，將究責、查辦。北市副市長黃珊珊今天重砲批蘇貞昌，「院長應該是很忙的，有沒有需要用大砲打小鳥」，這個事情應還不到行政院層次，而且警察局還有很多事情可以做。

對於整起爭議，也被質疑現已是類戒嚴時期，黃珊珊說，就是做該做的事情，台灣疫情嚴峻，還有許多事情，值得院長去重視。

黃珊珊今受訪表示，「我也有一個孩子，我只有一個孩子，一個孩子對我來說都是很多，我不知道十個孩子算不算多」，但是對於每一個數字都是一個家長的全部，這件事情才是重點，台灣兒童死亡率，的確是每天新聞內容，必須要引起政府重視，而且現在每一個家長都非常緊張，不然不會有這麼多家長急著打疫苗。

黃提到，行政院長蘇貞昌應該是很忙的，有沒有需要用所謂的「大砲打小鳥」，這件事應該是提醒，這是一個存在的事實，政府應該重視孩子的高死亡率，這才是該重視的事情，而且現在疫情，很多事情都很重要，院長怎麼會是用這樣的方式，對待一個個案？

對於蔣萬安表示，將免費提供郭彥均法律服務，也身為律師的黃珊珊說，她現在是公務員，不能執行律師業務，但要協助的話，大家都會仗義執言，這件事情，這個事情應該還不到行政院層次，警察局也還有很多事情可以做。