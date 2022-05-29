【重磅快評】郭彥均案成陳時中能否華麗轉身的快篩試劑

藝人郭彥均在臉書分享醫護敘述「看到這麼多孩子，就這樣走」，遭網友出征，行政院長蘇貞昌斥責是「不實謠言」，將究責查辦，指揮中心指揮官陳時中接力強調可依法開罰三百萬元或三年以下有期徒刑、拘役，刑事局銜命說不排除約談藝人郭彥均等人到案說明，整個套路彷彿重演前年三倍券事件，而陳時中明知蘇揆嚴令查辦並不合宜仍配合演出，當然是為回報蘇為其華麗轉身所做的演出。

疫情邁入高峰期，久未露面的蔡英文總統與行政院長蘇貞昌近來頻頻站上第一線，又是召開防疫會議，又是視察基層，又是指示相關對策，蔡政府拉高防疫層級，除了因疫情處在「關鍵時刻」，府院黨自應全力應戰，而最主要的考量在於變換防疫隊形，讓疫情指揮官陳時中能夠華麗轉身投入台北市長選戰；但話說回來，若非陳時中無力招架日益嚴峻的疫情，蔡、蘇也不必如此費事。

只是，蘇貞昌的步數不多，不是罵人就是查辦，還有一招就是換人。這次藝人郭彥均分享醫護敘述「看到這麼多孩子，就這樣走」，重重踩到民進黨政府的痛腳，蘇貞昌豈有不罵之理，當然又要嚴令查辦一番，刑事局的附和，早在預料之中，但陳時中的應和則多了政治考量，但能不能查辦？敢不敢開罰三百萬元？全民都在看。蘇貞昌能不能讓陳時中華麗轉身，郭彥均案將成了成敗的快篩試劑。

蘇貞昌擔任閣揆以來，為政之道讓人印象深刻就是他的酷吏性格，初始讓人耳目一新，但招式用久了，難免漸次貶值。就以「飭令嚴加查辦」來說，前年三倍券事件就是最鮮明的例子，前年台南市議會國民黨團召開記者會，議員王家貞與李中岑宣稱市面有偽造三倍券流通，蘇在臉書指為假訊息並要求查辦，他更到台南回應表示，民代施放假訊息是社會最痛恨的事、也會造成社會不安，希望相關執法單位嚴辦、以儆效尤，公眾人物更應以此為鑑，不能帶頭作亂，所以移送法辦就是剛好而已。

這句「剛好而已」一時廣為流傳，刑事局、地檢署都以快件處理，展現驚人效率，把王家貞等人依社會秩序維護法移送法院，但兩個月之後被法院打臉，理由是法院認為王家貞等人所言涉及行政院發行振興三倍券相關之內容，現國內因新冠肺炎疫情衝擊，嚴重影響社會經濟，政府因而發放振興三倍券，就振興三倍券之使用、辨識等，自屬公共政策，乃可受公評之事，被移送人對三倍券之時事提出針砭，且公共政策本應開放人民討論，凝聚共識，乃屬憲法保障言論自由之範疇，裁定不罰。

從三倍券案來看郭彥均案，疫情至今已讓十位孩子失去寶貴生命，對社會人心的衝擊，怎是區區的三倍券可以比擬？別說藝人討論分享，任何人想要討論都是情理之內，有什麼不能受公評之處？蘇貞昌說是「不實謠言」，頂多是用社會秩序維護法裁定，刑罰俱輕，陳時中明知疫情已奪去數十倍、數百倍人命，竟還敢搬出傳染病防治法可開罰三百萬元或三年以下有期徒刑、拘役來恫嚇想說話的人，此法威力強大許多，此人招數更勝蘇貞昌，難怪蔡蘇要讓他華麗轉身登上更高的政治舞台。