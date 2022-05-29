「堵得住郭彥均，堵不住我的嘴」聲援潮洗版蔡總統臉書

藝人郭彥均日前在臉書分享醫護朋友敘述「小孩愈來愈慘」、「看到這麼多孩子，就這樣走」，遭行政院長蘇貞昌稱是「不實謠言」，將究責、查辦；蔡英文總統也並未表態支持言論自由。消息一出，大批網友前往蔡總統臉書洗版，留言「你堵得住一個郭彥均的嘴，你堵不住我的嘴」，形成一股聲援潮。

在蘇貞昌強勢表態下，指揮中心指揮官陳時中昨天下午強調，可依傳染病防治法可開罰三百萬元或三年以下有期徒刑、拘役。刑事局則指出，不排除約談藝人郭彥均等人到案說明。

大批網友則在蔡總統臉書，已標記方式留言，「很多孩子都走了」，以示聲援郭彥均。國民黨立委林奕華留言，要保護孩子的蔡總統只在兒童節才找得到嗎？網友也說，「今天你不說話，明天你說不了話」、「說個笑話，民主進步黨」。但也有反面意見認為，多少才算很多，質疑郭彥均言論其實就是造謠無誤。