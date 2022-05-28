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聲援郭彥均 謝龍介：歡迎蘇貞昌院長把我移送法辦

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員謝龍介。記者吳淑玲／攝影
台南市議員謝龍介。記者吳淑玲／攝影

藝人郭彥均日前在臉書上分享與醫護友人的對話截圖，對方提及「看到這麼多孩子就這樣走了」，國民黨台南市長參選人、議員謝龍介連續2天發文相挺，謝龍介表示「很多孩子走了」是殘酷事實，我不會停止說出真相，歡迎蘇貞昌院長把我移送法辦！

謝龍介説，前天7位，今天已經10位。任何一個孩子，都是阿公阿嬤，爸爸媽媽的心頭肉，位居廟堂之上的大官人們看到的是報表上的數字，卻是百姓家庭會呼吸的痛，不奢求你悲天憫人，至少不要冷血無情。

郭彥均的發文，之所以引起廣大迴響，是因為歷歷在目，銘心刻骨，醫護人員過勞，父母家長恐慌，都是現在進行式。追根究底，是政府準備不足，人手、疫苗，與藥物都短缺，就冒然開放與病毒共存。換句話說，郭彥均是描述現況，觸碰到了我們所有人心裡最軟的那一塊。他說的是結果，卻被政府扭曲為原因。

「蘇院長，『防民之口 ，甚於防川』，不要濫用你的權力，恐嚇百姓，無助於改善現況，把你的官威用來亡羊補牢，不然，就衝著我來吧！」

謝龍介 郭彥均 蘇貞昌

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