聽新聞
test
0:00 / 0:00
聲援郭彥均 謝龍介：歡迎蘇貞昌院長把我移送法辦
藝人郭彥均日前在臉書上分享與醫護友人的對話截圖，對方提及「看到這麼多孩子就這樣走了」，國民黨台南市長參選人、議員謝龍介連續2天發文相挺，謝龍介表示「很多孩子走了」是殘酷事實，我不會停止說出真相，歡迎蘇貞昌院長把我移送法辦！
謝龍介説，前天7位，今天已經10位。任何一個孩子，都是阿公阿嬤，爸爸媽媽的心頭肉，位居廟堂之上的大官人們看到的是報表上的數字，卻是百姓家庭會呼吸的痛，不奢求你悲天憫人，至少不要冷血無情。
郭彥均的發文，之所以引起廣大迴響，是因為歷歷在目，銘心刻骨，醫護人員過勞，父母家長恐慌，都是現在進行式。追根究底，是政府準備不足，人手、疫苗，與藥物都短缺，就冒然開放與病毒共存。換句話說，郭彥均是描述現況，觸碰到了我們所有人心裡最軟的那一塊。他說的是結果，卻被政府扭曲為原因。
「蘇院長，『防民之口 ，甚於防川』，不要濫用你的權力，恐嚇百姓，無助於改善現況，把你的官威用來亡羊補牢，不然，就衝著我來吧！」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言