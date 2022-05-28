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促轉會提國幣去蔣 蔣萬安辦公室：浪費公帑政治清算

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
促轉會提議國幣改版「去蔣」，對此蔣家後代、立委蔣萬安的辦公室抨擊政府是「浪費公帑進行政治清算」。報系資料照／記者曾學仁攝影
促轉會提議國幣改版「去蔣」，對此蔣家後代、立委蔣萬安的辦公室抨擊政府是「浪費公帑進行政治清算」。報系資料照／記者曾學仁攝影

促進轉型正義委員會向行政院提出任務總結報告，其中建議應將國幣改版、停止使用前總統蔣中正肖像。對此國民黨立法委員蔣萬安辦公室表示，政府此舉是浪費公帑進行政治清算，現應專注協助民間紓困、振興經濟，遠離疫情肆虐。

將在本月30日解散的促轉會提出177萬字的任務總結報告，其中明確建議國幣改版「去蔣化」，促轉會報告中提及，未來國幣改版時應評估停止使用具有侵害人權紀錄之威權統治者肖像，而蔣中正是破壞民主憲政體制、行使國家暴力與侵害人權之威權統治者，不宜維持其肖像作為國幣圖樣。

對此蔣家後代、立委蔣萬安的辦公室回應表示，現在已經進入電子貨幣的時代，政府還在浪費公帑進行政治清算，不如盡快協助民間紓困、振興經濟，幫助民眾早日遠離疫情肆虐。

蔣萬安 促轉會 蔣中正

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