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蘇貞昌喊查辦郭彥均事件 李柏毅：政府冷血到這種地步？

聯合報／ 記者徐偉真╱台北即時報導
行政院長蘇貞昌。報系資料照／記者余承翰攝影
行政院長蘇貞昌。報系資料照／記者余承翰攝影

藝人郭彥均在臉書發文提到醫護朋友說很多孩子染疫病逝，行政院長蘇貞昌今天喊查辦引發討論，台北市議員李柏毅說，已經有10位孩子因病離世，「每個孩子都是家裡的寶，死一個都嫌太多」；台北市議員參選人楊植斗說，很多孩子走了，這點千真萬確，卻只有蘇貞昌蠢到當假新聞來處理。

李柏毅在臉書上表示，一篇為了體諒醫護，希望台灣更好的文章，被拿來操作、出征，蘇貞昌竟然還說是散布假消息要查辦，「我們的政府到底怎麼了？」

李柏毅說，「多」對每個人來說解讀不同，有人覺得3是多，有人覺得1000才是多，基數不同，如何說這是散布假訊息？他只知道，截至今天已有10位孩子因為染疫離開了這個世界，「10位，很多」。

李柏毅說，他要請問蘇院長，覺得到底要死幾個才算多？每個孩子都是家裡的寶，死一個都嫌太多，面對疫情，哪位家長不是戰戰兢兢，深怕自己的孩子受到影響，難道政府絲毫無感，已經冷血到這種地步了嗎？

楊植斗在臉書上說，到今天已累積兒童死亡數共10人，他不知道對冷血無情的「塔綠班」來說，2位算不算多？10位算不算假新聞？但對這些破碎的家庭來說，這些來不及長大的孩子們，就是爸媽的百分之百。「很多孩子走了，這點千真萬確，卻只有蘇貞昌蠢到當假新聞來處理」。

藝人郭彥均的臉書貼文持續發酵，北市議員李柏毅說，每個孩子都是家裡的寶，損失一個都嫌多。圖／取自李柏毅臉書
藝人郭彥均的臉書貼文持續發酵，北市議員李柏毅說，每個孩子都是家裡的寶，損失一個都嫌多。圖／取自李柏毅臉書

郭彥均 蘇貞昌

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