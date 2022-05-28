蘇貞昌要查辦郭彥均事件 黃子哲控「做賊喊抓賊」：連神明都給假消息

藝人郭彥均日前分享醫護朋友敘述「看到這麼多孩子，就這樣走」，引發軒然大波。行政院長蘇貞昌表示，這種不實謠言內容相近，將加以究責、查辦。國民黨文傳會副主委黃子哲表示，蘇貞昌連神明都敢給假消息說不再選新北市長，現在是要「做賊的喊抓賊嗎」？

黃子哲表示，到底蘇貞昌有多心虛，要如此用大砲打小鳥，況且蘇貞昌過去自己就是製造假消息的老手；如「信功挺萊豬」、「反萊豬等於反美豬」、「中油三接棧橋蓋在礁石上」等，甚至連神明都敢給假消息說不再選新北市長，現在是要「做賊的喊抓賊嗎」？若真要抓，就先把自己送辦才能服眾。

黃子哲說，截至今日，疫情導致20起兒童重症，其中有10人不幸死亡，兒童9起腦炎案例中，又有5例死亡，台灣的兒童染疫死亡率約10萬分之5，比較鄰近如日本（百萬分5.5）、南韓（百萬分之8.6）、以及新加坡（0%）等國家都來得高很多，令許多家長及國人憂心。

黃子哲說，郭彥均分享他醫護朋友的心聲，文章主旨其實是在幫所有醫護人員打氣加油，但塔綠班的瘋子們只顧民進黨政府的面子，全然沒在意身陷疫情危殆的孩子，蘇貞昌會質疑假消息，是覺得10位不幸死亡的兒童不算多？還是認為目前兒童染疫的情況不算嚴重？連指揮官陳時中都說沒想到兒童腦炎案例會那麼多，所以是只准州官放火，不許百姓點燈？

黃子哲說，網路上若有其他關於疫情的假消息，罪證確鑿就請速查嚴辦，郭彥均臉文的對話截圖中，既沒有指明哪家特定醫院，也沒有不實數字，他不知圖片來源，但至少內容符合多數民眾對目前疫情的真實感受。蘇貞昌說郭彥均等人的不實謠言，有很明顯的操作痕跡，但當彭博這個月將台灣防疫韌性的評比列為全球倒數第三時，對照陳時中所謂「控制得宜」的鬼話，這又是什麼低級的操作痕跡，要不要也一起查一查？