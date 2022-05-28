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蘇貞昌喊查辦郭彥均發文事件 藍營市議員：院長心中10位孩子不多嗎?

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
藝人郭彥均（圖）分享「很多孩子都走了」一文遭行政院長蘇貞昌喊查辦。本報系資料照／記者林俊良攝影
藝人郭彥均（圖）分享「很多孩子都走了」一文遭行政院長蘇貞昌喊查辦。本報系資料照／記者林俊良攝影

藝人郭彥均分享「很多孩子都走了」一文遭行政院長蘇貞昌喊查辦，國民黨高雄市議員李雅靜質疑說，每個孩子都是寶貝，一個也不能少，很多孩子都走了，這樣講錯了嗎？難道在蘇院長心中，10位孩子不多嗎？

高市議員李雅靜染疫康復，昨天到高市議會參加黨團記者會，談起新冠肺炎心有餘悸，雖然多項症狀逐漸消失，走路或做運動還很容易喘。她今天聲援郭彥均說，他的說法沒有錯，政治不需要如此冷血，不該動輒以「法辦」恫嚇人民。

李雅靜指出，如果「吹牛」有罪的話，第一個要法辦的人是衛福部長陳時中，因為在台灣疫情嚴竣之際，陳時中投書國外媒體，吹噓「精準科技防疫，成功抑制疫情」，結果疫情卻大爆發，造成全國平均每15人就有1人確診；根據彭博社（Bloomberg）26日發布最新全球防疫韌性月評比，台灣5月份在53個國家中位列第51名。

李雅靜說，蘇貞昌、陳時中掛在嘴邊的「新台灣模式」強調「正常生活、積極防疫」，如今卻變成「正常生活、積極染疫」。

此外，民眾黨高市議員參選人劉家榮也說，「很多孩子走了」不過就是一句陳述者自己主觀感受的言論，兩個也可以覺得很多、三個也可以覺得很多，難道蘇院長的想法是現在因為疫情離世的孩子數量還不算多，這跟假訊息傳播有何關係，難道目前疫情關係沒死任何一個孩子嗎？

劉家榮質疑，蘇貞昌當過律師，「言論自由是憲法保障的基本人權，您是忘記了，還是害怕想起來？」

民眾黨高市議員參選人劉家榮（左）本身也是律師，酸蘇貞昌是否忘了「言論自由是憲法保障的基本人權」。圖／民眾黨提供
民眾黨高市議員參選人劉家榮（左）本身也是律師，酸蘇貞昌是否忘了「言論自由是憲法保障的基本人權」。圖／民眾黨提供

高雄市議員李雅靜日前染疫後康復，至今還遺留身體容易喘的後遺症。記者徐白櫻／翻攝
高雄市議員李雅靜日前染疫後康復，至今還遺留身體容易喘的後遺症。記者徐白櫻／翻攝

郭彥均 蘇貞昌 國民黨 民眾黨 李雅靜

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