郭彥均發文蘇貞昌要查辦假訊息 國民黨轟：政府無能又冷血

藝人郭彥均因在臉書貼出「這麼多孩子就這樣走」，引發軒然大波，行政院長蘇貞昌指示究責查辦假消息。國民黨文傳會副主委林家興批評，政府不努力保護民眾，卻動用網軍與國家機器出征、約談說真話的人，打壓言論自由，凸顯自己防疫無能，敢不敢把所有聲援郭彥均的國民黨公職、為孩童發聲的民眾都移送？

林家興指出，藝人郭彥均只因為貼文與醫護友人對話「看到這（麼）多孩子，就這樣走」，呼籲大家善待醫療人員，卻被綠營網路意見領袖帶頭洗版出征、逼著道歉，蘇貞昌今竟加碼指控這是「有明顯操作」的假訊息，難道10位染疫逝世的孩子還不算多？所有的父母聽到政府是如此無能又冷血，怎能不對孩子安危感到焦慮、對政府感到憤怒？

林家興表示，當前政府防疫無方，美國「彭博」最新全球防疫韌性月評比出爐，台灣竟排名世界倒數第3，一口氣掉了19名。今年1月時，台灣仍在53國中排名第8，但今年疫情延燒，名次不斷下降，5月竟掉到51名，是倒數第3名，不但創下單月最大跌幅（下降19名），也只贏過中國大陸及俄國，如此糟糕的防疫成績，難道又是「看好了，台灣只示範一次？」

林家興表示，台灣防疫失控，讓國際包括美國在內將台灣列為高風險地區，沒人敢來？留在國內的民眾不但要忍受政府無能、搞出「既缺、又慢，還亂」的亂象，還要為家人與孩子擔心受怕，說真話的人，還要忍受被網軍出征、被政府約談，壓制民眾真實的心聲，人民絕對不能忍受。

林家興表示，面對蔡政府動用國家機器箝制言論自由，國民黨會號召全體黨公職及所有願意為孩子發聲的人持續貼文、用各種行動為孩子的權益發聲，如果蘇貞昌有膽，就把這些人通通都移送法辦。