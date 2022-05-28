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蘇貞昌查辦假消息 蔣萬安：官員能不能多點人性關懷？

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
立委蔣萬安上午受邀參加松山霞海城隍廟快篩劑發送，蔣萬安受訪表示現在疫情當下，國人最關心的就是政府能不能做好防疫工作，看到這麼多民眾從一早就來排隊，希望能夠取得快篩試劑，看得出來相關的物資，非常的不足，希望政府能夠看到基層民眾的需求，即刻的提出相關的因應對策。記者曾吉松／攝影
立委蔣萬安上午受邀參加松山霞海城隍廟快篩劑發送，蔣萬安受訪表示現在疫情當下，國人最關心的就是政府能不能做好防疫工作，看到這麼多民眾從一早就來排隊，希望能夠取得快篩試劑，看得出來相關的物資，非常的不足，希望政府能夠看到基層民眾的需求，即刻的提出相關的因應對策。記者曾吉松／攝影

藝人郭彥均日前分享醫護朋友敘述「看到這麼多孩子，就這樣走」，引發軒然大波。行政院長蘇貞昌表示，這種不實謠言內容相近，有很明顯的操作痕跡，非常不法、不宜，更對辛苦的防疫工作不尊重、引起社會恐慌，將加以究責、查辦。國民黨立委蔣萬安表示，他一直在想，郭彥均「是哪個字說錯了」？

蔣萬安說，身為二寶爸，經歷過二寶也染疫高燒不退，他跟太太也是好幾天睡不好，焦慮、緊張到處求助的經驗還記憶猶新。現在只要新聞一報幼童染疫的新聞，都會非常關注，也祈禱每一位不幸染疫的孩子都能順利康復。對父母來說，每個孩子都是上天賜與的寶貝，一個都不能少、更不能被帶走！

蔣萬安說，醫護在前線孤立無援，沒有哪一位父母希望自己的孩子成為每天更新的死亡案例。蘇貞昌今天好不容易打破沉默，卻只說了一句「究責查辦」，民眾的憂心官員們真的理解嗎？

蔣萬安批評，防疫沒有超前部署，也該亡羊補牢，在疫情仍然持續嚴峻、醫護人力緊繃的時刻，政府官員能不能多一點人性關懷？他想這會對台灣社會會更有幫助。

蔣萬安 父母 蘇貞昌

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