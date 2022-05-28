郭彥均恐遭約談查辦 高嘉瑜逆風相挺：言論自由範疇

藝人郭彥均日前在臉書貼出和醫護友人的對話截圖，其中一句「看到這（麼）多孩子，就這樣走」引發熱議，雖然郭彥均事後刪文道歉，但行政院長蘇貞昌今表示要究責查辦，指揮官陳時中也說，散布不實訊息最高可罰300萬元。對此民進黨立委高嘉瑜今在臉書發聲，「這幕後有組織的操作是否刻意製造恐慌值得追查？但個人的心得、感想或是分享朋友的看法應該是言論自由保護的範疇！」

高嘉瑜今在臉書貼出刑事局已展開偵辦的新聞，並表示「政府要處理的應該是有組織、有計劃的惡意散布假訊息干擾、影響防疫或造成社會恐慌不安的惡意假訊息！」

高嘉瑜說，台灣資訊環境研究中心發現，19個粉專貼文的發布時間集中在下午3時31分，不到10秒內就有完全相同的貼文內容，貼文首則留言也是內容農場的文章連結；25日到26日至少有25個臉書粉絲專頁出現「很多孩子走了！」貼文，貼文內容完全相同。「這幕後有組織的操作是否刻意製造恐慌值得追查？但個人的心得、感想或是分享朋友的看法應該是言論自由保護的範疇！」