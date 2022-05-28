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蘇貞昌稱查辦郭彥均發文事件 國民黨發言人：我明天去投案

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
TVBS前主播柳采葳。圖／取自柳采葳臉書
TVBS前主播柳采葳。圖／取自柳采葳臉書

藝人郭彥均日前在臉書發文「小孩越來越慘」、「看到這麼多孩子，就這樣走」，遭網友出征，行政院長蘇貞昌今也稱是不實謠言，將加以究責、查辦。對此，國民黨發言人兼中山大同市議員擬參選人柳采葳今批評蘇貞昌、陳時中非常冷血，明天將和其他國民黨青年一起到台北市刑大「主動投案」，並嗆「要辦一起辦」。

柳采葳說，針對藝人郭彥均事件，蘇貞昌說要「查辦」，衛福部長陳時中還加碼說，如有特定人員或團體散播疫情謠言、不實訊息，將依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條，最高可罰300萬元或3年以下有期徒刑、拘役」，這樣的說法，簡直是比鱷魚還要冷血。

柳采葳表示，至今已經累積10位小朋友過世，但看在蔡政府、蘇貞昌、陳時中眼裡，他們就只是數字，是冰冷冷的數字，但對天下父母來說，他們都是心頭肉，都是寶貝，都是唯一，10位不算多，難以想像他們的「多」是多少，太可怕了。

柳采葳說，以前當記者、當主播，以工作為榮，因為勇於發言，幫大家發聲，她也表示，明天將和其他國民黨青年一起到市刑大「主動投案」，更要大聲、勇敢地幫大家把不敢說的講出來，「如果講真話要被法辦，那就通通法辦，連我也法辦」。

圖／取自柳采葳臉書
圖／取自柳采葳臉書

郭彥均 柳采葳 國民黨 蘇貞昌 陳時中

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•藝人郭彥均日前在臉書貼出和醫護友人的對話截圖，其中一句「看到這（麼）多孩子，就這樣走」引發熱議，雖然郭彥均事後刪文道歉，但行政院長蘇貞昌今放話要究責查辦，指揮官陳時中則表示，將釐清是否有特定人士或團體散布不實訊息，但不會針對郭彥均，若後續有人再轉發，最高可罰300萬元。對此，郭彥均回應「我希望社會更加和諧，也希望事件平息」，其他則未再多言。

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