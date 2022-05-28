【重磅快評】一個月疫死十個孩子 蘇貞昌嫌不夠多？

藝人在臉書分享醫護朋友敘述「小孩越來越慘」、「看到這麼多孩子，就這樣走」，遭網友出征。行政院長蘇貞昌反批這是「假消息」，揚言依法嚴辦。還聲稱不實謠言內容類似，有明顯操作痕跡，引起社會恐慌。政府宣布3+4居隔新規起，一個月出現二十名兒童重症，十人死亡，蘇貞昌是嫌死得不夠多嗎？

蔡總統宣示「重症清零」，但政院什麼都沒準備，就讓全民與病毒共存。幼童染疫致死率暴衝逾千分之一，高過日本十倍。蘇貞昌政策殺人，消遙法外，還要將說出真相的人滅口，這種台灣特色的民主真是不得了。也許蘇貞昌真覺得孩子死得不算多，畢竟指揮中心御醫李秉穎曾粗估將有90名兒童染疫身亡。

李P四月初估算死亡數，是以美國去年omicron大流行時，兒童疫亡九百多人來推算，但那時還沒有兒童腦炎的變數；而且，美國流行的是BA.1變種株，台灣流行的是BA.2，後者傳播力與致病性更高。政府根據美國的數據強調九成九輕症，完全不提前整備快篩、疫苗與抗病毒藥，如此盲目輕敵，創造一個病高毒濃度的環境，成人有疫苗保護，尚且躲不過感染，兒童根本如入虎口。

蔡英文好歹忍著民怨赴榮總巡場，蘇貞昌躲半個月，以為拿出快篩劑送幼兒家長就能盡釋前嫌。他欠缺羞恥心的基因，才會大發官威，拿「查辦假消息」大搞白色恐怖。蔡政府有閒作大內宣，有國家暴力恐嚇說出真相的百姓，有錢雇用網軍出征不平而鳴的異議，就是不願為人民好好作事。

染疫兒童併發腦炎屬全球特例，實難預防；但蔡政府在開放共存前，完全沒有顧慮毫無防禦力的兒童。12歲以上青少年第三劑是3+4居隔新制後才開打，兒童疫苗本來還不打算實施。民間一再反應後，先是使用莫德納，不讓人民選擇，民怨爆發才遲遲加購BNT，直到日前開打，根本來不及在疫情高峰期產生保護力。

蘇貞昌有沒有看到：南北家長在醫院前排隊，甚至半夜就去搶位。陳時中總是說藥夠、床夠、疫苗夠，現實卻是紙上夠現場缺，現在學校安親班裡染疫學生比比皆是，誰會想讓孩子冒險慢慢等？蘇揆難道還要說這些恐慌是有心人製造的嗎？真正的恐慌亂源就是這個政治凌駕專業的執政團隊。

蔡政府政策殺人在先，又不允許人民同情無辜受害者。沒想到民主進步之後，人性都像掉髮般，有去無回了。