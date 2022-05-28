郭彥均稱「很多孩子都走了」遭究責查辦 羅智強：10個不算多？

藝人郭彥均在臉書分享與醫護朋友的對話，一句「看到這麼多孩子就這樣走了」，引發關注和議論。行政院長蘇貞昌上午質疑散布假消息，要警方嚴辦，北市前議員羅智強說，也許在大官的眼中，10位不算「很多」，但「1個孩子走了，就是1對父母一輩子無法平復的傷痛。」

「蘇貞昌，可以停殺嗎？」北市前議員羅智強在臉書聲援郭彥均，認為郭「很多孩子都走了」的感慨在網軍圍攻下，黯然道歉，但這樣還不夠，蘇貞昌院長本尊親自上陣，殺氣十足的祭出追殺令「假消息究責查辦」。

桃園市議員參選人凌濤也在臉書關切蘇貞昌要辦假消息，和郭彥均感慨「很多孩子都走了」染疫死亡一事，並表示「要辦連我一起辦」，號召關心孩子的朋友民眾明天到台北市刑大一起「投案」。

「民以萬金養官員，官員何物可報民？殺殺殺殺殺殺殺」，羅智強表示，先不用説到執政黨長期擁抱的神主牌鄭南榕那句「100%的言論自由」，他想提醒政府的是，請問郭彥均的感慨，算是「假消息」嗎？郭彥均說「很多孩子都走了」事實上從這波疫情開始，依據政府公布的數字已經有10位兒童不幸染疫往生。也許在大官的眼中，10位不算「很多」但是在父母的心中，1個孩子，就是1顆心寄掛的全部

1個孩子走了，就是1對父母一輩子無法平復的傷痛。

羅智強認為「郭彥均的感慨才是天下父母心的感慨不是嗎？」他知道和現在的執政者談「謙卑」可能會被大家笑迂腐，謙卑二字，對當今掌權者來說，早就埋入地底，屍骨無存了，但至少，請蘇貞昌收一收殺氣面對人民無奈的感慨發抒可不可以不要動輒擺出「殺殺殺殺殺殺殺」的姿態好嗎？

凌濤問「十位孩子消逝的生命算少嗎？」也許只是官員眼中不算多的小數點，但每個孩子都是父母的百分之百。蘇貞昌院長、陳時中部長，有沒有看到20位重症的孩童？有沒有同理心？現在民眾連講出真話都不能？竟然由院長宣布要動用刑事警察局偵辦？還由指揮中心嗆聲假消息查辦？