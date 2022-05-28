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蘇貞昌說要查辦郭彥均 立委江啟臣：孩子是父母全部

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
國民黨前主席、現任立委江啟臣。圖／報系資料照
國民黨前主席、現任立委江啟臣。圖／報系資料照

藝人郭彥均日前於臉書分享醫護朋友敘述「看到這麼多孩子，就這樣走了」，引起熱議；立委江啟臣也發文，在台灣社會裡有一群網軍側翼，敲著鍵盤「狂問」：有很多孩子死亡嗎？「對父母而言，每個孩子，都是他們的全部。」

藝人郭彥均在臉書貼出與醫護友人對話，引發網友熱議，甚至遭外界質疑真實性；郭彥均昨刪除該文章並道歉，直言只是「想呼籲大家愛護醫護」，強調並非是指「單位知情不報，隱匿疫情」，造成許多人誤會，表示「真的很抱歉」。

行政院長蘇貞昌今受訪時痛斥，不實謠言有很明顯的操作痕跡，將加以究責、查辦。

立委江啟臣今在臉書發文表示，今天已累計10名兒童確診不治，試想，一個家庭不論有幾個孩子，只要一人不幸染疫離世，會有人告訴他們：反正，你只少了一個孩子嗎？

江也痛批，現在，在台灣社會裡有一群網軍側翼，敲著鍵盤「狂問」：有很多孩子死亡嗎？但對父母而言，每「一個孩子」，都是他們的「全部」。或許答案不該由人民回答，而是政府。

立委江啟臣今在臉書發文表示，今天已累計10名兒童確診不治，強調每「一個孩子」，都是父母的「全部」。圖／翻攝自江啟臣臉書
立委江啟臣今在臉書發文表示，今天已累計10名兒童確診不治，強調每「一個孩子」，都是父母的「全部」。圖／翻攝自江啟臣臉書

江啟臣 郭彥均 蘇貞昌

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