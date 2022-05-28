郭彥均要被究責查辦 朱、侯家軍群起反抗：人民不憤怒嗎？

藝人郭彥均因為在臉書貼出「這（麼）多孩子就這樣走」，引發軒然大波，不僅行政院長蘇貞昌表示要究責查辦、陳時中也說若違法最重將罰300萬元，但網友怒批簡直是箝制言論自由，藍營朱、侯家軍也跳出駁斥蘇貞昌，新北市議員葉元之批「有這種心中沒人民的院長，人民不憤怒嗎？」

朱家軍葉元之說，郭彥均說很多孩子走了，蘇貞昌就馬上說要查辦，但是官員讓疫情這麼嚴重、疫苗準備不夠、大家排隊買快篩、確診者沒辦法即時拿到藥、很多人沒居隔單、中央法傳系統一直當機、陳時中頻頻講幹話，蘇貞昌都不查辦，「有這種心中沒人民的院長，人民不憤怒嗎？」

由於蘇巧慧今天也批評侯友宜爭功諉過，侯家軍戴湘儀也批，要辦，請連蘇巧慧、羅致政一起辦，要堵人民的嘴，請連女兒也一起封，立委們都能口無遮攔、造謠假消息來批判地方政府？蘇院長您好大的官威，只要一動怒，無論在野黨、地方政府或人民都必須要順著您的意思，現在的執政黨已經是一個玻璃心、稍有意見不同就出動國家機器打壓的政黨！

侯家軍呂家愷則表示，很多孩子走了 這難道是假消息嗎？如果這些逝去的生命在蘇貞昌眼中只是一串數字的話，就查辦吧。雙標黨又來了，郭彥均日前只是在臉書公開與第一線醫護友人的對於醫療現況的對話截圖，目的只是想呼籲大家善待醫護人員。

包括呂家愷及朱立倫愛將凌濤等人，預定明天上午9點將到北市刑大，為因表達很多孩子走了這句話，一起投案。