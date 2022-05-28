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蘇巧慧批侯友宜「爭功諉過」 新北市府：各界自有公評

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
民進黨立委蘇巧慧。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委蘇巧慧。圖／聯合報系資料照片

新北市長侯友宜多次批評中央防疫政策。立委蘇巧慧今天指出，侯友宜在疫情發生以來，老是在「爭功諉過」。新北市副發言人張劭斌表示，建議蘇委員發言前要做好功課，爭功諉過的到底是誰？各界自有公評。

蘇巧慧表示，防疫是中央跟地方要一起努力，如果有人不配合只是把做不好的事情甩鍋中央，那她覺得非常可惜，非常期待中央地方要一起合作，才有機會擺脫疫情回到正常生活。

蘇巧慧也說，侯友宜在疫情發生以來，老是在「爭功諉過」，拿到中央的快篩就說「我發的」；遇到民眾抱怨領不到居隔書，就推給中央「系統不好」。

張劭斌表示，建議蘇委員發言前要做好功課，新北市用自行購買的快篩，來鼓勵施打疫苗，請問到底哪裡收割中央？究竟是沒有做功課，還是故意裝睡叫不醒。

張劭斌表示，一直以來新北市防疫一條心，中央做不來的，地方來做，這一個多月，包括居家照護、居隔轉型，以及快篩陽視同確診，新北市都承擔先行，爭功諉過的到底是誰？各界自有公評。

新北市議員擬參選人戴湘儀指出，蘇巧慧說新北不配合中央，但實情卻是中央打壓新北。從「快篩陽等同確診」，到「入境普篩、關閉國門」，無一不是侯友宜早就苦口婆心建議的，中央後來卻是因為民怨壓力，才不得以遵循。還有，總統召開全國防疫會議不邀請新北，更是新北頻遭壓迫的鐵證。然後民進黨又一直說新北不配合中央，難道是要配合中央作秀嗎？

戴湘儀表示，蘇巧慧滿嘴防疫很重要，卻又急著掩飾政府防疫失能，如果中央的法傳系統真的沒問題，為何需要新的系統上線，政委唐鳳就不需要強調「新系統能解決法傳系統時間差」，中央引發的民怨，卻要地方政府扛？

新北市副發言人張劭斌表示，建議蘇委員發言前要做好功課，爭功諉過的到底是誰？各界自有公評。圖／翻攝張劭斌臉書
新北市副發言人張劭斌表示，建議蘇委員發言前要做好功課，爭功諉過的到底是誰？各界自有公評。圖／翻攝張劭斌臉書

蘇巧慧 侯友宜 戴湘儀 新北

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