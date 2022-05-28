郭彥均「很多孩子走了」要查 新北：要看有無散布謠言動機
藝人郭彥均在臉書貼出「看到這多孩子就這樣走」的對話框，行政院長蘇貞昌認為不實謠言內容，很明顯操作，要加以究責、查辦。指揮中心指揮官陳時中也說最重將罰300萬元。新北市府下午舉疫情說明會，副市長劉和然表示，需視當事者是否有散布謠言動機，若沒有，需還當事者清白。
劉和然說，疫情期間依造傳染病防治法有很多規範，網路上或媒體訊息，真假都會有很多規範，還是要看當事者針對這議題發布的動機，是否有散步謠言的動機及事實，相關單位要查明，如果是事實法律自有相關規定，若非事實，則是要還當事者清白。
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