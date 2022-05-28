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「很多孩子就這樣走」蘇揆放話究責查辦 郭彥均回應了

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「十位孩子的生命算少嗎？」 朱立倫號召全國黨公職聲援郭彥均

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
國民黨主席朱立倫說，他們立即號召全國黨公職，通通聲援郭彥均、聲援小小孩。如果講真話要被法辦，那就統統法辦，連他也法辦。圖／本報資料照片
國民黨主席朱立倫說，他們立即號召全國黨公職，通通聲援郭彥均、聲援小小孩。如果講真話要被法辦，那就統統法辦，連他也法辦。圖／本報資料照片

藝人郭彥均日前分享醫護朋友敘述「看到這麼多孩子，就這樣走」。行政院長蘇貞昌表示，這種不實謠言內容相近，有很明顯的操作痕跡，非常不法、不宜，更對辛苦的防疫工作不尊重、引起社會恐慌，將加以咎責、查辦。國民黨主席朱立倫說，「十位孩子的生命算少嗎？」他要問蘇貞昌、部長陳時中，有沒有看到20位重症的孩童？有沒有同理心？

朱立倫說，幼小的生命在消逝，今天又有2位5歲、6歲孩童離去，已經有10位孩子走了。政府不努力保護民眾、保護兒童，卻動用網軍與國家機器出征、約談說真話的人？根本是搞錯兒童染疫死亡的真實問題。

朱立倫說，他們立即號召全國黨公職，通通聲援郭彥均、聲援小小孩。如果講真話要被法辦，那就統統法辦，連他也法辦。如果憐憫孩子要被抓，就把全台灣為孩子發聲的人都抓起來。

朱立倫 蘇貞昌 郭彥均

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