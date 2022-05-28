為何昨公布徐巧芯違停員警密錄器？黃珊珊：有政治效應

台北市信義分局昨晚公布台北市議員徐巧芯紅線違停的員警密錄器內容。台北市副市長黃珊珊今天說，昨天公布是因為已經有些炒作或政治上的效應，徐巧芯希望公布，因此依照當事人意願公布，北市府沒有特別干涉，從頭到尾都是市警局處理。

黃珊珊今天視察松山區健康國小幼兒BNT疫苗施打站。媒體詢問為什麼昨天公布密錄器內容，黃珊珊說，徐巧芯希望公布，因為有些炒作或政治上效應，徐巧芯不想造成市警局困擾，之前沒有公布是因為當事人不同意，且違停這部分沒有爭議。

黃珊珊說，這件事可受公評，違停部分她尊重第一線員警依法執行，昨天公布是依照當事人意願，北市府沒有特別干涉，從頭到尾都是市警局處理。

徐巧芯今天說媒體人周玉蔻也應該提供與衛生局、萬芳醫院到府PCR採檢的通聯記錄，黃珊珊說PCR是個人隱私，醫療問題衛生局都是依法處理。