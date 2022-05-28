【重磅快評】大法官成亂源 蔡政府的司改之亂亂不完

台義跨國爭奪女兒戰，我國大法官寫下首件裁判憲法審查判決，結果卻讓法界大嘩然，不僅坐實大法官成為第四審，本案更有三分之一大法官提出不同意見，重炮批判主流意見將造成的破壞效果極大，令人憂慮，基層法官、律師都轟製造更多問題。理應是司法界地位最崇隆的大法官，非旦沒有一槌定音，反而製造更多紛擾，讓蔡政府的司法改革之亂再創新高峰。

裁判憲法審查是司法院長許宗力上任後力推的一大司改重點，多次強調此一新制可讓人權保障更加完善，還一再澄清絕非第四審；但外界質疑新制讓大法官取代最高法院、成為第四審的聲浪從未間斷，司法院前院長賴英照在今年一月司法院為憲法訴訟法新制舉行的大型記者會上，還曾提醒：外界對新制仍有許多的疑慮。如今，大法官親自證明外界的質疑並非空穴來風。

不只基層法官，連經常辦理家事案件的律師都對大法官的此號判決多所質疑，擔憂若法官未來處理這類案件，都要直接探詢孩子意願，要問清楚小孩選擇跟爸爸還是媽媽住？不僅將讓孩子背負上法庭的壓力，得到的答案，不一定符合孩子的最佳利益。

不少法律人形容，大法官在這號判決的主流意見，給爭奪子女案件的父母教戰手冊是：「先搶先贏」，大法官自以為是下的指導棋，反讓孩子淪為父母爭搶的最大凶手。許多長年投入這類案件的法律人更感嘆，高高在上的大法官，一下子就毀了實務上耗費多年建立的審酌子女最佳利益原則。

諷刺的是，司法院的官網上，還有著學者研究指出，兒童少年出庭作證或表達自己真實意願時與出庭後，可能面臨的十大壓力，昨天大法官的判決出爐後，不少律師跟法官都直接拿出司法院自己的資料，質疑大法官難道連司法院官網上公告的研究都一無所悉，明明官網上的資料是同為大法官的司法院院長許宗力任內所為，此號判決的主筆大法官呂太郎出任大法官前還是司法院秘書長，兩人對司法院業務是不熟悉、還是無感？

蔡政府上任後，從提名有違憲之虞的「再任」大法官出任司法院長，到近年來大法官諸多引發質疑的判斷，包括限縮立法院聲請釋憲權、多號解釋跟判決結果淪為配合執政黨、到成為憲法明定三審之外的第四審，大法官從釋憲到超越憲法，卻未解決憲政爭議、反而創造更多爭議，這就是蔡政府的司法改革成果。