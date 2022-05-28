促轉會再提中正紀念堂轉型 黃珊珊：它現在是防疫堡壘

促轉會昨天建議移除中正紀念堂大廳銅像等，國民黨立委蔣萬安今天對此表示質疑，認為政府在疫情延燒時處理這個是吃飽太閒。台北市副市長黃珊珊今天說，中正紀念堂現在是北市防疫堡壘，讓它現在能造福市民，這才是最大價值。

促轉會昨天向行政院報告，宣告任務終結，對中正紀念堂轉型議題，促轉會建議移除大廳銅像等。蔣萬安上午對此表示，昨天疫情確診和死亡人數雙雙創新高，這是政府現在關心、優先處理的事情嗎？政府是呷飽太閒嗎？

黃珊珊今天到松山區健康國小視察幼兒施打BNT疫苗狀況，會後接受媒體訪問。黃珊珊說，中正紀念堂現在已轉型成北市的防疫堡壘，中正紀念堂有它的歷史問題，現在讓它如何對市民有幫助才是最重要的，歷史有是非對錯，有一定價值，不管喜歡不喜歡就是存在，這次北市府讓它可以造福市民，這才是最大價值。

蔣萬安今天也說，共機頻擾台，恐不利兩岸間交流。黃珊珊說，雙城論壇是台北和上海舉辦多年的活動，對兩城市來說是很有建設性的，有很多文化、藝術等方面的交流，中華民國也是主權獨立國家，台北身為中華民國首都，有自信跟各城市交流，雙城論壇是保留對外對話管道，會繼續舉行。