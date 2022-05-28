快訊

郭彥均「很多孩子走了」要查 陳時中：散布謠言最高罰300萬

今年逾千人染疫亡！今127死亡含2男童 因腦水腫、腦腫瘤不治

直播／本土+80835！ 中重症+408、死亡+127 雙創新高

促轉會再提中正紀念堂轉型 黃珊珊：它現在是防疫堡壘

聯合報／ 記者徐偉真／台北即時報導
台北市幼兒BNT疫苗今天開打，台北市副市長黃珊珊（右）到施打站視察，並向家長與小朋友打招呼。記者潘俊宏／攝影
台北市幼兒BNT疫苗今天開打，台北市副市長黃珊珊（右）到施打站視察，並向家長與小朋友打招呼。記者潘俊宏／攝影

促轉會昨天建議移除中正紀念堂大廳銅像等，國民黨立委蔣萬安今天對此表示質疑，認為政府在疫情延燒時處理這個是吃飽太閒。台北市副市長黃珊珊今天說，中正紀念堂現在是北市防疫堡壘，讓它現在能造福市民，這才是最大價值。

促轉會昨天向行政院報告，宣告任務終結，對中正紀念堂轉型議題，促轉會建議移除大廳銅像等。蔣萬安上午對此表示，昨天疫情確診和死亡人數雙雙創新高，這是政府現在關心、優先處理的事情嗎？政府是呷飽太閒嗎？

黃珊珊今天到松山區健康國小視察幼兒施打BNT疫苗狀況，會後接受媒體訪問。黃珊珊說，中正紀念堂現在已轉型成北市的防疫堡壘，中正紀念堂有它的歷史問題，現在讓它如何對市民有幫助才是最重要的，歷史有是非對錯，有一定價值，不管喜歡不喜歡就是存在，這次北市府讓它可以造福市民，這才是最大價值。

蔣萬安今天也說，共機頻擾台，恐不利兩岸間交流。黃珊珊說，雙城論壇是台北和上海舉辦多年的活動，對兩城市來說是很有建設性的，有很多文化、藝術等方面的交流，中華民國也是主權獨立國家，台北身為中華民國首都，有自信跟各城市交流，雙城論壇是保留對外對話管道，會繼續舉行。

中正紀念堂 北市 黃珊珊

延伸閱讀

影／幼兒BNT疫苗開打 黃珊珊不忍看

北市幼兒家長怨疫苗「先搶先輸」 黃珊珊：沒輸贏問題

陳時中沒資格選台北市長？蔣萬安：民眾自有公斷

0至6歲可領5快篩劑是政績？蔣萬安：補救其實遠遠不及

相關新聞

周玉蔻質疑選擇性公布密錄器 徐巧芯：若有就退出政壇

信義分局昨天公布台北市議員徐巧芯的違停案密錄器影片，媒體人周玉蔻認為她選擇性公布不到兩分鐘的片段；徐巧芯今天表示要和周玉...

促轉會再提中正紀念堂轉型 黃珊珊：它現在是防疫堡壘

促轉會昨天建議移除中正紀念堂大廳銅像等，國民黨立委蔣萬安今天對此表示質疑，認為政府在疫情延燒時處理這個是吃飽太閒。台北市...

吳釗燮接受英媒專訪 強調台灣自我防衛決心

英國「旁觀者週刊」今天刊出專文討論俄烏戰爭對台海威脅的啟示，文中引述外交部長吳釗燮表示，中國機艦頻擾台灣，威脅區域安全...

徐巧芯澄清「回去再講」並非施壓 認為當下語意不精確

台北市議員徐巧芯紅線違停後續風波不斷，信義分局昨天公布密錄器內容，影片中徐巧芯一句「回去再講」引發討論；徐巧芯今天說，她...

【專家之眼】夥計表態不算數 唯有當家能做主

最近兩天台北與華盛頓不約而同都由主管外交政務首長，針對面對北京所持政策放話表態。其中美國國務卿布林肯係於26日透過智庫亞...

郭彥均遭出征 蔣萬安：心裡話都沒辦法說？

藝人郭彥均因在臉書分享醫護朋友敘述「小孩越來越慘」、「看到這麼多孩子，就這樣走」，遭質疑相關單位影射隱匿疫情，被網友出征...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。