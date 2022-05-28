徐巧芯澄清「回去再講」並非施壓 認為當下語意不精確

台北市議員徐巧芯紅線違停後續風波不斷，信義分局昨天公布密錄器內容，影片中徐巧芯一句「回去再講」引發討論；徐巧芯今天說，她並沒有要用那句話施壓，她語意表達不精確，她當時搞錯拖吊和紅線停車的差異，她說回去再講是「回去再研究」，她看完影片也覺得可以理解外界的疑惑，自己當下講的不精確。

徐巧芯今天出面說明，表示自己絕對沒有施壓，「說者無心，聽者有意」，她會檢討，自己太多嘴、問了太多問題造成爭議，對於各種檢驗她都接受，但一開始網友在PTT上爆料說她不讓員警開單，這是明確的惡意抹黑，她會堅持提告。

徐也提到，媒體人周玉蔻質疑她選擇性公布密錄器影片，還不斷騷擾公務員、向警方施壓，她也已經正式向台北市衛生局要求衛生局調閱資料，提供跟萬芳醫院等相關單位之間通聯，周玉蔻是否用特權讓醫生到府做PCR她會追查到底。

周玉蔻先前爆料徐巧芯關說台北市議會議長陳錦祥不要公開密錄器內容，徐巧芯說，議長看到議員有新聞，一向會找議員去了解，她當初就把過程據實以報，向議長表示自己沒有施壓，和議長見面的時間點是副市長黃珊珊公開說這是單純違停事件，沒有公布密錄器問題後，若要施壓應該是在這之前。

徐巧芯說，她問員警不是應該要先勸導也不是要施壓，她的意思是她先前看過很多次警察處理違停，是要先請人家離開，她很疑惑就問員警最近的政策是什麼，若她要施壓口氣不會這麼溫和，「平和的語氣能施壓什麼？」她當天的口氣比今天受訪還溫和，因為對方是基層員警，她不想給對方壓力。

外界也質疑她當天拉下口罩表露身分是要施壓，徐巧芯說，因為她當天在用餐，嘴巴油油的，她要講話就調整口罩，又急著從餐廳衝出來，她有動口罩沒錯，但不是為了秀出身分，講了兩句話後發現口罩沒戴好，趕快戴上。

徐巧芯說，她對員警說「我是徐巧芯」不是要施壓，因為她走出來時看到員警在看她先生的身分證，上面配偶欄名字是她，她想員警大概知道她是誰，她只是直覺反應向員警自我介紹。

該員警事後遭分局記兩支申誡，徐巧芯說，就她了解記申誡是因為員警當下沒開單，後續又讓網友不實爆料，她19日就告知警局，希望從寬認定，她不想追究，19日她就知道員警說謊說不認識爆料網友，她和警局聯絡時他們有告知，她向分局表示不希望他們辦該員警，但因為網友找出員警和網友認識的證據，分局啟動第二次調查，因此記申誡。