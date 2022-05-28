促轉會提中正紀念堂轉型建議 蔣萬安：是呷飽太閒嗎？

促轉會昨天向行政院報告，宣告任務終結，對中正紀念堂轉型議題，促轉會建議移除大廳銅像、改造堂體功能及外觀、破除園區整體崇拜軸線，5年完成轉型。對此，立委蔣萬安上午受訪表示，昨天疫情確診和死亡人數雙雙創新高，這是政府現在關心、優先處理的事情嗎？政府是呷飽太閒嗎？

蔣萬安上午受邀參與松山霞海城隍廟快篩劑發送，事後受訪，對於中正紀念堂未來的中長程計畫是否能接受？蔣萬安指出，中正紀念堂是所有民眾共同的記憶，也是歷史的一部分，絕對不容許任何一個個人、政黨或少數官員可以任意片面的決定、改變。

蔣萬安說，其實他希望能夠在現有的基礎之下，大家共同討論，加入其他的元素，但是基礎代表的就是現有的基礎 ，是不容任何的更動，因為這是民眾共同的記憶，也是歷史的部分。

蔣萬安也批評，何況現在疫情嚴峻，昨天本土的確診案例9萬4000多例，和死亡人數雙雙創歷史新高，難道這是政府現在要關心優先處理的事情嗎？「我們的政府是呷飽太閒嗎？」