徐巧芯嗆對賭輸退政壇 熟悉內情人士：蔻蔻姐最好別賭
台北市議員徐巧芯紅線違停一案，連日來引發諸多風波，台北市警察局昨天晚間為避免爭議，決定公布密錄器畫面，不過畫面公布後，卻引來名嘴周玉蔻質疑兩分鐘的影片不完整，「兩分鐘騙誰啊？」徐巧芯則公開嗆聲對賭，聲稱影片若不完整，她退出政壇，若是完整影片，周玉蔻退出媒體。
熟悉內情且經驗豐富的警界人士指出，如果真的對賭，「蔻蔻姐大概會退出媒體了！最好別賭了」，其實只要看影片，就知道影片是完整也沒有經過變造，台北市警方既然公布影片，不敢也不會只公布片段，這已經就是警員密錄器的完整影像。
事發地的信義警分局，連日來已經為此事搞得人仰馬翻，由於各方評論無休止跡象，壓力最後都到警方身上，警方也很無奈，直喊真的是因為快選舉了，因此各方都選取自己有利的觀點，但最後最累最倒楣的都是警察。
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