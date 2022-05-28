影／黃捷重話批特權議員 「徐巧芯欠員警一個道歉」

警方昨天公布台北市議員徐巧芯違停取締過程的密錄器畫面，風波未隨警方公布畫面停歇。高雄市議員黃捷看完後認為基層員警遭受很大壓力，質疑「你開單沒關係，我再回去講」這兩句話就是在向對方施壓。黃捷說，徐巧芯是特權議員，欠基層員警一個道歉。

高市無黨籍高市議員黃捷指出，昨天密錄器影片公布才知道基層員警遭受這麼大委屈跟壓力，看見影片時非常生氣，因為明顯是徐巧芯違停在先，一到現場就拉下口罩表明身分，更讓人生氣的是，她說「你開單沒關係，我再回去講」，這是關鍵證據，這不是施壓，什麼才是施壓？請徐巧芯不要再「硬坳」。

黃捷說，徐巧芯占據媒體資源這麼久，是非非常清楚，不要再假裝自己是進步青年的民意代表，做第一屆議員就學會威脅關說功夫，這就是特權議員，徐巧芯欠基層員警一個道歉，也必須向社會大眾清楚說明這件事情。

今早徐巧芯在臉書回應媒體人周玉蔻質疑密錄器的相關內容，徐表示，從未要求警員不開單，當下與事後也沒有透過任何管道威脅銷單。