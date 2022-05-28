振興9月上路挨批「選前大撒幣」 蘇貞昌：將錢花在刀口上

立法院昨三讀通過同意「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」施行期限延長至明年6月30日，遭在野黨批評振興方案緩不濟急，且上路時間是9月，質疑是選前大撒幣。行政院長蘇貞昌今出席全國文化會議前受訪表示，今年疫情狀況與過去兩年大不同，政府是經過分析，一步步將錢花在刀口上。

行政院日前拍板觀光振興方案預計9月分階段上路，有旅行業擔心撐不到領救命錢，外界除指出遊覽車、計程車駕駛被放生，由於振興經費是9月發放，也質疑政府是選前大撒幣。

蘇貞昌表示，對於防疫、相關受衝擊民眾的照顧，政府都是經過各種分析，一步步把錢花在刀口上。他說，今年疫情情形跟去年、前年大大不同，去年三級警戒期間有禁止餐廳內用、相關聚會活動，但今年疫情發展至今，政府則是呼籲大家正常生活，沒禁內用、活動。

蘇貞昌進一步表示，這段期間因民眾自主健康管理，減少到群眾聚集的地方、少到餐廳，以至於餐飲業受衝擊，但台灣出口還是暢旺，製造業也還非常正常，所以政府針對受衝擊的餐飲、觀光以及遊覽車給予適度振興做法，目前已有1萬8千家餐飲業申請補助，還有名額，政府會繼續照顧，遊覽車也有7萬多輛次可以照顧。

蘇貞昌指出，從國外疫情發展經驗得知，走過疫情高峰期後，民眾正常生活，陸續會有很多出來活動的風潮，大家一起防疫成功，相信很快就會恢復，就像過去經過一段期間後，餐飲旅宿又會好起來，我們熱烈期待。