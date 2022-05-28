周玉蔻質疑選擇性公布密錄器 徐巧芯：若有就退出政壇

信義分局昨天公布台北市議員徐巧芯的違停案密錄器影片，媒體人周玉蔻認為她選擇性公布不到兩分鐘的片段；徐巧芯今天表示要和周玉蔻對賭，若她和警察局公布的密錄器有任何遺漏，她就退出政壇，若沒有，周玉蔻就退出媒體圈。

昨天警方公布密錄器內容後，周玉蔻在臉書上表示，徐巧芯選擇性公布密錄器二分鐘不到的片段，解決不了她施壓警員不要開單，又威脅事後再銷單的醜陋事實。

徐巧芯今天一早在臉書發文，表示周玉蔻看完密錄器內容不服氣，她直接在臉書跟周玉蔻嗆賭，警察局與她所公布的密錄器如果有任何遺漏，她退出政壇；如果沒有，周玉蔻退出媒體圈。

徐巧芯說，根據密錄器內容，她從未要求警員不開單，當下與事後也沒有透過任何管道威脅銷單，她要求周玉蔻修正臉書內容，不然她會提吿。