快訊

郭彥均稱「很多孩子都走了」 蘇貞昌：假消息咎責查辦

疫情爆發不到3周 北韓：單日新增發燒人數首度降至10萬人以下

聽新聞
test
0:00 / 0:00

周玉蔻質疑選擇性公布密錄器 徐巧芯：若有就退出政壇

聯合報／ 記者徐偉真／台北即時報導
台北市議員徐巧芯。記者胡經周／攝影
台北市議員徐巧芯。記者胡經周／攝影

信義分局昨天公布台北市議員徐巧芯的違停案密錄器影片，媒體人周玉蔻認為她選擇性公布不到兩分鐘的片段；徐巧芯今天表示要和周玉蔻對賭，若她和警察局公布的密錄器有任何遺漏，她就退出政壇，若沒有，周玉蔻就退出媒體圈。

昨天警方公布密錄器內容後，周玉蔻在臉書上表示，徐巧芯選擇性公布密錄器二分鐘不到的片段，解決不了她施壓警員不要開單，又威脅事後再銷單的醜陋事實。

徐巧芯今天一早在臉書發文，表示周玉蔻看完密錄器內容不服氣，她直接在臉書跟周玉蔻嗆賭，警察局與她所公布的密錄器如果有任何遺漏，她退出政壇；如果沒有，周玉蔻退出媒體圈。

徐巧芯說，根據密錄器內容，她從未要求警員不開單，當下與事後也沒有透過任何管道威脅銷單，她要求周玉蔻修正臉書內容，不然她會提吿。

周玉蔻 徐巧芯 警察

延伸閱讀

警方今公布密錄器畫面 徐巧芯、徐姓警員1分多鐘對話曝光

向周玉蔻宣戰 徐巧芯申請公布密錄器影片

周玉蔻狂電不吃藥？柯文哲嗆：我很聽話 不用故意黑而黑

案外案 徐巧芯違停案再被爆沒戴好口罩依法開罰3千元

相關新聞

振興9月上路挨批「選前大撒幣」 蘇貞昌：將錢花在刀口上

立法院昨三讀通過同意「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」施行期限延長至明年6月30日，遭在野黨批評振興方案緩不濟...

周玉蔻質疑選擇性公布密錄器 徐巧芯：若有就退出政壇

信義分局昨天公布台北市議員徐巧芯的違停案密錄器影片，媒體人周玉蔻認為她選擇性公布不到兩分鐘的片段；徐巧芯今天表示要和周玉...

印太經濟框架沒甜頭 衰落中的美國 只剩軍事挑釁有用

美國總統拜登訪日時宣布成立印太經濟框架（IPEF），並於回答記者提問時表達了「武力護台」說，這兩件事情前者為虛、後者為實，印太經濟框架不是經濟上的聯合，而是戰略上的站隊，故是虛；「武力護台」不是白宮正兒八經更正的一中政策未變，不是年事太高的口誤，而是刻意釋出的釁言，故是實。

照片看歷史／1954年圓山動物園慰靈祭 大象當主祭跪拜獸魂

1954年5月28日，台北市動物園年度慰靈祭上午在圓山動物園舉行，由大象主祭，在園內死亡動物塚前跪拜獸魂，紀念歷年在園內死亡的動物，對教育文化的貢獻。

政黨攻防干擾防疫？孫大千批：指揮中心只會功歌頌德

台大小兒部主治醫師李秉穎今天表示，政黨政治的攻防，對於防疫工作的干擾，造成部分民眾及家長對於接種疫苗有疑慮，這不只會對個...

快篩夠不夠／「天天篩」將成生活常態 台大教授：政府應提供便宜快篩

國內快篩試劑到底夠不夠，各有不同說法。但在「與病毒共存」、「以篩代檢」政策指引下，因為工作、就學而必須快篩的情況越來越多，學者認為，如果要進一步開放，快篩的使用勢必會越來越多，甚至變成生活一部分。不過，民眾的選擇仍然有限，目前市售快篩一劑175元到230元不等，政府的實名制快篩也要100元一劑，和許多國家可以買到新台幣數十元，甚至由政府免費提供快篩的情況大不相同。學者呼籲，如果要真的與病毒共存，政府就必須負起責任，讓人民取得便宜的快篩。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。